Що садити на городі і в саду в травні 2025 року: посівний календар на місяць
Травень – пора активних робіт у саду та на городі. Саме цього місяця ґрунт уже достатньо прогрітий, тож більшість культур можна сміливо висаджувати просто у відкритий ґрунт. Для садівників це справжня гаряча пора: час садити овочі, квіти, дерева й кущі. Щоб усе зростало якнайкраще, варто орієнтуватися на місячний посівний календар на травень 2025 року, про який пише «Зелена садиба».
Посівний календар на травень 2025 року
Загалом сприятливі дні для посіву і посадки овочевих культур – 1-3, 8-11, 13-17, 21, 22, 25, 29, 30 травня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 12, 18-20, 26-28 травня.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 16, 17, 25;
- батат – 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25;
- морква, буряк, пастернак – 16, 17, 25;
- редис, редька, ріпа – 1-3, 8-11, 16, 17, 21-25, 29, 30;
- селера, петрушка на корінь – 13-17, 25;
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 16, 17, 25;
- цибуля на зелень, шніт – 1-3, 8-11, 13-17, 21-24, 29, 30;
- часник – 8-11, 13-17, 25;
- цибуля порей – 8-11, 13-17, 25;
Овочі:
- томати, фізаліс – 1-3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;
- перець, баклажани – 1-3, 8-11, 16, 17, 25, 29, 30;
- огірки – 1-3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;
- броколі, цвітна капуста – 1-3, 8-10, 16, 17, 25, 29, 30;
- рання капуста, кейл – 1-3, 8-10, 16, 17, 21-25, 29, 30;
- середня та пізня капуста – 1-3, 8-10, 16, 17, 25, 29, 30;
- селера черешкова – 1-3, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;
- спаржа – 4-7, 16, 17, 25, 31;
- кабачки, патисони, гарбуз – 1-3, 8-10, 16, 17, 21-25, 29, 30;
- баштанні – 1-3, 11, 16, 17, 21-25, 29, 30;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 8-10, 16, 17, 25;
- кукурудза – 8-10, 29, 30;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1-3, 8-11, 29, 30;
- соняшник – 4, 5, 8-10, 29-31;
- міцелій – 1-3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 1-3, 8-11, 13-17, 21-25, 29, 30;
- шпинат – 1-3, 8-11, 13-17, 23-25, 29, 30;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1-3, 8-11, 13-17, 21, 22, 25, 29, 30;
- мангольд, щавель – 1-3, 8-11, 13-15, 25, 29, 30;
- кріп, петрушка, кінза – 1-3, 8-11, 13-17, 21-25, 29, 30;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1-3, 8-11, 13-17, 25, 29, 30;
- лікарські та чайні культури – 1-3, 6-10, 25, 29, 30;
- мікрозелень – 1-3, 8-11, 13-17, 21-25, 29, 30;
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1-3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;
- яблуня – 13-17, 25;
- груша, айва – 8-11, 16, 17, 25;
- абрикос, вишня, слива, персик – 8-10, 11, 13-15, 16, 17, 25;
- черешня – 4, 5, 25, 31;
- волоський горіх, фундук – 25;
- калина, шипшина, горобина – 1-3, 11, 13-15, 25, 29, 30;
- обліпиха – 1-3, 13-15, 25, 29, 30;
- глід – 11, 25;
- смородина – 1-5, 11, 16, 17, 23-25, 29-31;
- малина, ожина – 1-3, 11, 25, 29, 30;
- аґрус – 1-3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;
- виноград – 11, 13-17;
Декоративні рослини:
- газон та грунтопокривні рослини – 1-3, 6-10, 13-15, 23, 24, 29, 30;
- сидерати – 1-3, 6, 7, 13-15, 23-25, 29, 30;
- однорічники – 1-3, 6-10, 16, 17, 25, 29, 30;
- цибулинні та бульбові – 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25;
- трав’янисті багаторічники – 1-3, 6-10, 25, 29, 30;
- хвойні – 6, 7, 13-15;
- живі огорожі – 4, 5, 13-15, 31;
- чагарники та дерева – 1-10, 16, 17, 21, 22, 25, 29-31;
- ліани – 6, 7, 13-15.