У травні буде чимало сприятливих днів для посадки

Травень – пора активних робіт у саду та на городі. Саме цього місяця ґрунт уже достатньо прогрітий, тож більшість культур можна сміливо висаджувати просто у відкритий ґрунт. Для садівників це справжня гаряча пора: час садити овочі, квіти, дерева й кущі. Щоб усе зростало якнайкраще, варто орієнтуватися на місячний посівний календар на травень 2025 року, про який пише «Зелена садиба».

Посівний календар на травень 2025 року

Загалом сприятливі дні для посіву і посадки овочевих культур – 1-3, 8-11, 13-17, 21, 22, 25, 29, 30 травня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 12, 18-20, 26-28 травня.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 16, 17, 25;

батат – 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25;

морква, буряк, пастернак – 16, 17, 25;

редис, редька, ріпа – 1-3, 8-11, 16, 17, 21-25, 29, 30;

селера, петрушка на корінь – 13-17, 25;

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 16, 17, 25;

цибуля на зелень, шніт – 1-3, 8-11, 13-17, 21-24, 29, 30;

часник – 8-11, 13-17, 25;

цибуля порей – 8-11, 13-17, 25;

Овочі:

томати, фізаліс – 1-3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;

перець, баклажани – 1-3, 8-11, 16, 17, 25, 29, 30;

огірки – 1-3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;

броколі, цвітна капуста – 1-3, 8-10, 16, 17, 25, 29, 30;

рання капуста, кейл – 1-3, 8-10, 16, 17, 21-25, 29, 30;

середня та пізня капуста – 1-3, 8-10, 16, 17, 25, 29, 30;

селера черешкова – 1-3, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;

спаржа – 4-7, 16, 17, 25, 31;

кабачки, патисони, гарбуз – 1-3, 8-10, 16, 17, 21-25, 29, 30;

баштанні – 1-3, 11, 16, 17, 21-25, 29, 30;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 8-10, 16, 17, 25;

кукурудза – 8-10, 29, 30;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1-3, 8-11, 29, 30;

соняшник – 4, 5, 8-10, 29-31;

міцелій – 1-3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;

Зелень та трави:

салати, цикорій – 1-3, 8-11, 13-17, 21-25, 29, 30;

шпинат – 1-3, 8-11, 13-17, 23-25, 29, 30;

рукола, крес, листова гірчиця – 1-3, 8-11, 13-17, 21, 22, 25, 29, 30;

мангольд, щавель – 1-3, 8-11, 13-15, 25, 29, 30;

кріп, петрушка, кінза – 1-3, 8-11, 13-17, 21-25, 29, 30;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1-3, 8-11, 13-17, 25, 29, 30;

лікарські та чайні культури – 1-3, 6-10, 25, 29, 30;

мікрозелень – 1-3, 8-11, 13-17, 21-25, 29, 30;

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1-3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;

яблуня – 13-17, 25;

груша, айва – 8-11, 16, 17, 25;

абрикос, вишня, слива, персик – 8-10, 11, 13-15, 16, 17, 25;

черешня – 4, 5, 25, 31;

волоський горіх, фундук – 25;

калина, шипшина, горобина – 1-3, 11, 13-15, 25, 29, 30;

обліпиха – 1-3, 13-15, 25, 29, 30;

глід – 11, 25;

смородина – 1-5, 11, 16, 17, 23-25, 29-31;

малина, ожина – 1-3, 11, 25, 29, 30;

аґрус – 1-3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;

виноград – 11, 13-17;

Декоративні рослини: