Одним із найнадійніших природних індикаторів вважають черемху

Наші предки ще з давніх-давен вміли читати природу, саме вона підказувала, коли настав ідеальний час для польових робіт. Однією з головних культур для українців завжди була картопля. І хоч сучасні технології дають нам термометри та прогнози погоди, народні прикмети все ще залишаються актуальними і у 2025 році ними теж варто скористатися.Коли садити картоплю, пише «Сенсація».

Найкращий індикатор – черемха

Одним із найнадійніших природних індикаторів вважають черемху. Як тільки цей кущ вкривається цвітом, це означає, що ґрунт уже прогрівся і картоплю можна сміливо висаджувати. У цьому немає нічого містичного: черемха не цвіте на холоді, і її білий ароматний цвіт з’являється лише за достатньо теплої погоди. Якщо поблизу немає черемхи, слідкуйте за температурою землі: вона повинна бути щонайменше +10 °C на глибині 10 см. Це так зване правило «трьох десяток».

Бузина зацвіла – час садити картоплю

Сигналами для посадки також слугують інші рослини, наприклад, береза або бузина. Як тільки на березі розгортаються перші листочки, це свідчить, що ґрунт дозрів. У бузини з’являються квіти саме тоді, коли погодні умови оптимальні для посадки. Ще один простий спосіб – стиснути грудку землі в руці. Якщо вона легко розпадається, це означає, що земля підсохла і готова до посадкових робіт. А от коли грудка прилипає до рук, варто зачекати – ґрунт ще надто вологий.

У 2025 році найкращий період для висадки картоплі орієнтовно з 25 квітня по 10 травня, залежно від регіону. Ранньостиглі сорти висаджують трохи раніше, а середньостиглі – вже ближче до середини травня. Не варто зволікати надто довго, бо у надмірно нагрітому ґрунті посадковий матеріал може «перегоріти»: деякі бульби не зійдуть або дадуть слабкі пагони.