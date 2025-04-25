Для початку візьміть пластикові ящики з достатньою глибиною

Якщо ви хочете провести експеримент і отримати чудовий врожай навіть у не зовсім звичайних умовах, спробуйте вирощувати картоплю в пластикових ящиках. Виявляється, що навіть у таких контейнерах можна отримати хороший урожай картоплі, якщо дотримуватися правил підготовки та посадки. Як це зробити, пише Ukr.Media.

Для початку візьміть пластикові ящики з достатньою глибиною. Вистеліть їх мішковиною, щоб створити гарний дренаж і захистити ґрунт від швидкого висихання. Далі заповніть ящики пухким живильним ґрунтом. Додайте органічні добрива, такі як перепрілий гній або курячий послід, а також трохи деревної золи, щоб забезпечити картоплю всіма необхідними мікроелементами. Всі ці складники слід добре змішати, а потім рясно полити водою для кращого зволоження ґрунту.

Наступним етапом є підготовка посадкового матеріалу. Перед посадкою зробіть на бульбах невеликі насічки, щоб стимулювати ріст пагонів. Цю процедуру називають кербовкою, і вона допомагає картоплі швидше проростати. Протягом кількох тижнів після посадки картопля проросте, і ви побачите перші пагони. На цьому етапі можна перенести кожну бульбу в окремий ящик, засипавши її землею і зверху покривши шаром соломи.

Це дуже важливий етап – не потрібно додавати додаткові підживлення, оскільки всі необхідні поживні речовини вже є в ґрунті. Рясно поливайте рослини і спостерігайте за їх ростом. Приблизно через два місяці після пересадки, пагони досягнуть досить великої висоти. Після трьох місяців можна буде збирати перший врожай, це стане зрозумілим за пожовклим листям картоплі.

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