Головним чинником при посадці картоплі є температура ґрунту

З настанням весняного сезону багато садівників починають планувати, коли саме краще посадити картоплю на своїх ділянках. Вибір оптимального часу для посадки важливий не лише для того, щоб рослини добре вкорінилися, а й для того, щоб отримати хороший врожай. На цей процес впливають багато факторів – від погодних умов до конкретного методу посадки. Є кілька важливих моментів, які слід врахувати, щоб отримати максимальний результат, пише УНІАН.

Час посадки картоплі залежить від методу, який ви оберете для її вирощування.

Коли садити картоплю у 2025 році

Головним чинником при посадці картоплі є температура ґрунту. Перш ніж приступити до посадки, варто перевірити, щоб ґрунт прогрівся до 10-12°C на глибині 15-20 см. Зазвичай це відбувається в квітні або травні, але точний час залежить від вашого регіону.

Місячний календар також може допомогти визначити найбільш сприятливі дні для посадки картоплі. Ось деякі з них:

у березні: 3-5, 8-9, 17-19, 22-24, 27-29 та 31 числа;

у квітні: 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24 та 28 числа;

у травні: 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26 та 29-30 числа.

Також час посадки залежить від того, яким способом ви плануєте садити картоплю – насіннєвим чи бульбовим методом.

Насіннєвий чи бульбовий спосіб

Бульбовий спосіб передбачає висадку картоплі одразу у відкритий ґрунт. Ґрунт має прогрітися до +10 – +12°C, і для України оптимальним часом для посадки буде період з кінця квітня до середини травня.

Серед переваг цього способу: швидкий розвиток рослин, збереження сортових характеристик та високий врожай. Однак є і недоліки: можливий ризик перенесення хвороб та важливість якості бульб для посадки.

Насіннєвий спосіб – це посів насіння для вирощування розсади, що підходить тим, хто займається вирощуванням розсади вдома або в теплицях. Посів насіння рекомендується проводити наприкінці лютого чи на початку березня. Через 2-2,5 місяці розсаду можна пересаджувати у відкритий ґрунт, що краще робити в травні, коли мине період заморозків.

Цей метод має переваги, як-от омолодження посадкового матеріалу та захист від хвороб. Проте він вимагає більше уваги та часу для догляду за розсадою.