Молоді паростки картоплі дуже чутливі до низьких температур

​Пізні весняні заморозки можуть завдати серйозної шкоди картопляному врожаю, особливо якщо вони трапляються після того, як сходи вже з’явилися. Однак не варто впадати у відчай, існують ефективні методи, які допоможуть відновити рослини та мінімізувати втрати.​ Детальніше про це пишуть «Вікна».

Як визначити, що картопля постраждала від заморозків

Молоді паростки картоплі дуже чутливі до низьких температур. Якщо температура опустилася нижче нуля, паростки можуть почорніти, в’янути та загинути. Навіть якщо надземна частина рослини не постраждала, є ризик, що м’якуш бульб почне чорніти. ​

Дії для порятунку картоплі після заморозків

Підживлення азотом. Внесіть нітрофоску з розрахунку 5 г на 1 м². Це допоможе рослинам відновити зростання.

Позакореневе підживлення сечовиною. Приготуйте розчин: 20 г сечовини на 10 л води. Обприскайте рослини цим розчином.

Обробка стимулятором росту. Використовуйте препарат «Епін Екстра» для підвищення стійкості рослин до стресових умов. ​

Захист від подальших заморозків. До настання світанку накрийте сходи чорною плівкою або іншими матеріалами, щоб забезпечити поступове відтавання. ​

Профілактика заморозків: