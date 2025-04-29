Огірки потребують регулярного підживлення для забезпечення рясного врожаю

Огірки – це не лише смачний, але й корисний овоч, який прикрасить будь-який літній стіл. Щоб отримати смачний та хрусткий врожай, необхідно враховувати кілька важливих аспектів при вирощуванні цих рослин.​ Детальніше про них пише IZ.

Вибір сорту огірків

Для досягнення найкращих результатів важливо обрати відповідний сорт огірків, який підходить для вашого клімату та умов вирощування. Наприклад, сорти, стійкі до хвороб і шкідників, можуть забезпечити здоровий та рясний врожай. Також варто враховувати призначення огірків: для вживання в свіжому вигляді, консервування чи засолювання.​

Підготовка ґрунту

Огірки віддають перевагу легким, добре дренованим ґрунтам з нейтральною або слабокислою реакцією (pH 6.0-7.0). Перед посадкою рекомендується внести органічні добрива, такі як компост або перегній, щоб забезпечити рослинам необхідні поживні речовини. Також варто уникати посадки огірків на ділянках, де раніше росли кабачки або дині, оскільки це може спричинити перенесення хвороб.​

Посадка огірків

Насіння огірків слід висівати в прогрітий ґрунт, коли температура землі досягне +15°C. У відкритий ґрунт насіння висівають на глибину 1-2 см, залишаючи між рядами відстань 30-40 см. Для теплиць посів можна проводити раніше, з середини квітня. Після посіву рекомендується накрити грядки агроволокном або плівкою для збереження тепла та вологи.​

Полив огірків

Огірки потребують регулярного та помірного поливу. Найкраще поливати їх уранці або ввечері, теплою водою, уникаючи попадання води на листя, щоб запобігти розвитку грибкових хвороб. У період активного росту рослини потребують 1-2 літри води під кожен кущ. Мульчування ґрунту допоможе зберегти вологу та зменшити ріст бур'янів.​

Підживлення огірків

Огірки потребують регулярного підживлення для забезпечення рясного врожаю. Першу підгодівлю проводять через 10-14 днів після появи сходів, використовуючи настій кропиви або пташиного посліду. Наступні підживлення проводять під час цвітіння та формування плодів, застосовуючи зольний настій або комплексні добрива. Важливо чергувати органічні та мінеральні добрива, особливо калій та магній, а також не забувати про бор та кальцій, які впливають на зав'язь і хрусткість плодів.​

Захист від шкідників та хвороб

Огірки можуть бути уражені різними шкідниками та хворобами, такими як попелиця, павутинний кліщ, борошниста роса та інші. Для профілактики рекомендується обприскувати рослини розчином соди або сироваткою з водою. Також можна висаджувати поряд з огірками рослини, які відлякують шкідників, наприклад, нагідки або чорнобривці. При перших ознаках ураження слід застосовувати біологічні препарати, такі як «Фітоспорин» або «Бітоксибацилін».​