Якщо розрізати уражене фузаріозом стебло, всередині нього виявляться коричневі плями і крапки

Огірки досить невибагливі у вирощуванні, проте все ж потребують додаткової уваги, якщо починають сохнути та в’янути. Як їх врятувати та продовжити плодоношення, розповідає «Флорист-Х».

В'янення від спраги

Чому раптом на огірках починає в'янути листя, розташоване ближче до верхівки? Це справді привід для тривоги, і перше, що потрібно зробити, це додатково полити огірки, яким у спеку може просто не вистачати вологи.

Фузаріоз

Якщо полив не допоміг, і в другій половині дня листя все одно опускається, а кущі сповільнюють ріст, можна запідозрити, що вони вражені фузаріозом. Це грибкове захворювання вражає коріння та кореневу шийку рослини, внаслідок чого закупорюється частина судин, і на огірках розвивається коренева гниль.

Якщо розрізати уражене фузаріозом стебло, всередині нього виявляться коричневі плями і крапки, а якщо висмикнути рослину із землі, то ви побачите, що вона не має половини кореневої системи. Боротися з фузаріозом складно, але якщо захворювання перебуває на ранній стадії, можна спробувати врятувати рослину.

По-перше, поливайте огірки лише теплою водою, причому вдвічі частіше, але половинною нормою витрати води. По-друге, відгребіть від кореневої шийки землю і після поливу щедро присипте її попелом, а потім підгорніть кущ легким ґрунтом, щоб стимулювати розвиток додаткових коренів, за рахунок яких рослина житиме далі. Якщо через два тижні такого режиму поливу стебло рослини почне товщати, а листя перестане повисати, значить, хвороба відступила.

З хімічних препаратів проти фузаріозу ефективні «Превікур» і «Максим Стар», але обробляти ними рослину в період плодоношення все ж не варто. Зазначимо, що з фузаріозним в'яненням огірків частіше стикаються ті, хто вносить у ґрунт занадто багато гною і надто глибоко саджає перерослу розсаду.