Проблема може бути в самому сорті

Багато дачників засмучуються, якщо збирають плоди саме з товстою шкіркою. Такі овочі не дуже підходять для засолювання або для приготування салатів. Ukr.Media розповідає, як уникнути цієї проблеми.

Причина товстошкірості помідорів може бути не одна. По-перше, проблема може бути в самому сорті, тому при виборі насіння уважно читайте його характеристики.

Крім цього, якщо тривалий час температура на вулиці вище +27°С, то овочі можуть нарощувати товсту шкірку, щоб врятувати себе від опіків. Можна спробувати їх притінити, щоб виправити ситуацію.

Аналогічна ситуація відбувається і в тих випадках, коли городник забуває зволожити грядки або робить це в спекотний полудень, коли сонце особливо активне. Тому до стану ґрунту бажано теж підходити відповідально, щоб у підсумку зібрати чудовий урожай.