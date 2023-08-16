Чому помідори мають товсту шкірку та як цього уникнути: поради
Багато дачників засмучуються, якщо збирають плоди саме з товстою шкіркою. Такі овочі не дуже підходять для засолювання або для приготування салатів. Ukr.Media розповідає, як уникнути цієї проблеми.
Причина товстошкірості помідорів може бути не одна. По-перше, проблема може бути в самому сорті, тому при виборі насіння уважно читайте його характеристики.
Крім цього, якщо тривалий час температура на вулиці вище +27°С, то овочі можуть нарощувати товсту шкірку, щоб врятувати себе від опіків. Можна спробувати їх притінити, щоб виправити ситуацію.
Аналогічна ситуація відбувається і в тих випадках, коли городник забуває зволожити грядки або робить це в спекотний полудень, коли сонце особливо активне. Тому до стану ґрунту бажано теж підходити відповідально, щоб у підсумку зібрати чудовий урожай.