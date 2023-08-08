Навіть якщо ваші помідори виглядають непогано, в серпні не завадить підживити їх деревною золою

Серпень – найгарячіша пора для томатів. Вони плодоносять, при цьому продовжують рости, цвісти і формувати нові зав’язі. У цей період особливо важливо їх правильно доглядати, аби отримати якнайкращий врожай. Що потрібно робити – розповідає «Зелена садиба».

Регулярний полив

Думки щодо кількості поливів томатів дещо різняться. Одні городники рекомендують поливати помідори не часто, зате дуже щедро. Інші наполягають на регулярних (у спеку – щодня), але не рясних поливах.

Істина десь, як завжди, посередині. Згадаймо, що томати прийшли до нас з півдня, отже полюбляють тепло і вологу, але не надмірне зволоження. Найкраще у спеку помірно поливати помідори раз у два-три дні, але коли літо прохолодне – поливи треба скоротити. Особливість поливів у серпні – краще це робити зранку (після холодної ночі, перед спекотним днем).

Якщо помітили, що у рослин опадає цвіт чи зав’язь, скоріше за все їм не вистачає вологи. Плоди потріскалися – поливаєте не регулярно: сьогодні їм вологи аж занадто, а за кілька днів вони страждають від посухи. Оптимальний спосіб забезпечити помірне і регулярне зволоження – організувати крапельний полив.

Підживлення

У цей період за зовнішнім виглядом рослин можна правильно визначити, яких речовин їм не вистачає.

Посвітліло листя – не вистачає азоту. Необхідно підживити помідори розчином сечовини – 1 ст. л. на 10 літрів води.

Помідори недостатньо виросли – потребують підживлення з пташиного посліду. Півкілограма цієї речовини розводять в 10 літрах води. Відро накривають плівкою і настоюють розчин у теплому місці впродовж 3-5 днів. Поливають помідори розбавленим розчином пташиного посліду у пропорції 1 до 20. Під кожен кущик – літр такого добрива.

Листя набуло фіолетового забарвлення – рослинам не вистачає фосфору. Треба підживити томати суперфосфатом (2 ст. л. на 10 літрів води).

Проводити підживлення помідорів під корінь, як і будь-яких інших городніх і садових культур, варто лише на вологу землю. Краще це робити у попередньо зроблені борозни у міжряддях або безпосередньо навколо стебла рослини.

Навіть якщо ваші помідори виглядають непогано, в серпні не завадить підживити їх деревною золою. Розчин (1 склянка на 10 літрів води) цієї речовини забезпечить потреби томатів у калії. В цей період помідори потребують його вдвічі більше, ніж в попередні періоди вирощування.

Позакореневе підживлення в серпні (обприскування) набуває ще більшого значення. Рекомендується для цього використовувати комплексні добрива з мікроелементами. Ефективно проводити обприскування і вище переліченими органічними розчинами для кореневого підживлення.

Мульчування

Якщо чогось ви не замульчували свої помідори ще під час висадки розсади, зараз це зробити просто необхідно. Мульча захистить корені рослини від переохолодження в уже прохолодні серпневі ночі, збереже вологу, не дасть оголитися кореням під час поливів. Замульчовані помідори дають кращий урожай на 25-30%. Використання компосту в якості мульчі – це ще й дуже ефективне підживлення помідорів.

Видалення зайвого листя та цвіту

Під час плодоношення і цвітіння всі сили рослина має віддавати саме на ці процеси, а не на забезпечення життєдіяльності значної зеленої маси. Позбавляючись від зайвого листя, не перестарайтеся. Достатньо видаляти два-три листочка на кожній гілці раз на тиждень. Видаляється тільки листя під цвітом, а не над ним. Ідеально, коли на час плодоношення крайній від стебла плід позбавлений листя знизу повністю.

Не шкодуйте також позбавитися від зайвого цвіту. Порахуйте, чи встигне він перетворитися на повноцінний томат, якщо до цього моменту має пройти не менше 45 днів. Якщо шансів на це малувато, попрощайтеся з зайвим цвітом до того, як він забере у рослини значні ресурси на утворення зав’язі.