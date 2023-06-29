Поливати огірки потрібно лише теплою відстояною водою

Довгого плодоношення огірків як у теплиці, так і у відкритому ґрунті можна добитися лише дотримуючись правильного догляду рослин. Якщо не робити нічого, вже в серпні цвітіння буде слабким, зав’язь – рідкою, а на початку осені огірок зовсім перестане рости, а листя пожовтіє. Як забезпечити тривале плодоношення огірків, розповідає «Флорист-Х».

Вчасна висадка розсади

Розсадний період огірків триває максимум 21 день, і перетримувати сіянці не можна, тому що після пересадки вони почнуть хворіти, і ви довго чекатимете початку їхнього плодоношення. Та й урожай буде не бозна-який. Огіркову розсаду потрібно висаджувати у ґрунт, прогрітий до +17-18⁰C. Якщо ви посадите сіянці в холодний ґрунт, вони замруть і чекатимуть, доки земля прогріється. Тому поспішати з висаджуванням безглуздо.

Підживлення ґрунтових огірків

Щоб підживити огірки азотом, приготуйте трав'яний настій (наповніть будь-якою зеленню велику ємність, залийте водою та лишіть бродити на 10 днів під нещільно закритою ккришкою), а потім розведіть 1 л настою в 10 л води, ретельно розмішайте і вилийте під кожен кущ по 1 л розчину. Робити це потрібно ввечері і тільки по попередньо политій землі, поступово просочуючи ґрунт розчином навколо рослини в радіусі 30-40 см.

Перший раз внесіть азотне підживлення, коли в огірків розвинеться по 4-5 справжніх листків, а надалі – кожні 10 днів. Коли почнуть з'являтися перші зеленці, почергово підживлюйте кущі азотом та калієм. Як калійне добриво можна використати трав'яний або деревний попіл.

Якщо раптом почнуться дощі і похолодає, дочекайтеся, поки потеплішає, і тільки після цього вносьте підживлення, тому що в сирій і холодній землі воно не спрацює.

Обробка від хвороб та шкідників

Найнебезпечніші вороги огірків – павутинний кліщ і мозаїка. Від паразитів і грибкових захворювань» допоможе «Гуапсин» – біологічний препарат без терміну очікування. Це означає, що можна зірвати, помити і з'їсти огірок відразу після обробки. Особливо актуальними є обробки після дощу, тому що в сиру погоду огірки швидше уражаються грибковими захворюваннями. Фітофтора, оселившись на ваших огірках, може довгий час не давати про себе знати, але при найменшому стресі або при виникненні сприятливих умов (сильна спека, посуха, напад шкідників) вона починає інтенсивно розвиватися на ослаблених рослинах.

Обприскувати рослини бажано увечері. Частота обробок – кожні півтора-два тижні. Першу обробку можна зробити відразу ж після внесення першого азотного підживлення. Можна обприскувати огірки і народними засобами, наприклад, розчином молочної сироватки, але робити це доведеться вдвічі частіше, причому пропускати обробки не можна, інакше результат нівелюється.

Можна використовувати для захисту рослин і хімічні препарати, які не вимагають таких частих обробок, але вони токсичні і мають тривалий термін очікування, а плоди на огірках, як відомо, дозрівають дуже швидко. Це означає, що після обприскування хімією частину врожаю доведеться викинути.

Захист огірків від несприятливої погоди

Огірки погано реагують на перепади температури, коли вдень нестерпно спекотно, а вночі прохолодно. Цій культурі потрібна стабільність. Уздовж ряду можна прокласти краплинну стрічку, щоб постійно підтримувати нормальний рівень вологості на грядці, а для захисту коренів від перегріву замульчуйте поверхню ґрунту прілою соломою. Від сонця захистити огірки можна навісом із сітки для затінення.

Формування огірків

Щоб молоді саджанці виросли і зміцніли, потрібно видаляти з пазух листя всі зав’язі плодів на довжині 0,5 м основного стебла. До початку плодоношення рослини повинні сформувати потужну кореневу систему і наростити рясне листя, інакше вони не дадуть хорошого врожаю. Якщо ви залишите перші зеленці на саджанцях, рослини спрямують все живлення на визрівання плодів, а розвиток саджанців гальмуватиметься. Пасинки видаляємо з тієї самої причини.

Підв'язування та поливання

Дуже скоро вам доведеться підв'язувати огірки до вертикальної або горизонтальної шпалери. Поливати огірки потрібно лише теплою відстояною водою. Від холодної води листя огірків скручуватиметься і зморщуватиметься, а коренева система почне давати збій.