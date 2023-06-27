При надто високій температурі повітря пилок стає стерильним, а при надто низькій він не визріває

Іноді на самозапильних гібридах не визрівають плоди, що зав'язалися, і цьому є кілька причин. «Флорист-Х» розповідає, чому зав'язі не перетворюються на зеленці і як цього уникнути.

Слабкий корінь

У рослини може бути слаборозвиненим корінь, який не може повною мірою забезпечити надземну частину вологою та живленням. Так трапляється, якщо ви вирощуєте розсаду з відкритою кореневою системою, тобто у загальній ємності. Такі огірки погано переносять пересаджування, хворіють та довго відновлюються. Тому, щоб знизити ризик травмування центрального кореня під час пересадки, варто вирощувати сіянці в окремих стаканчиках.

Висаджування в холодний ґрунт

Зав'язь не перетвориться на плід, якщо ви посадите огірки в холодний ґрунт. У непрогрітому ґрунті коренева система працює недостатньо активно і не засвоює елементи живлення, що є в ньому, навіть якщо їх вдосталь. Які підживлення ви б не вносили в холодний ґрунт, вони не спрацюють, тому що в таких умовах елементи живлення переходять у важкодоступну для рослин форму, а ослаблена коренева система не працює на повну силу.

Хоча б частково виправити ситуацію, допоможуть листові обробки огірків «Плантафолом» або іншим препаратом подібної дії. Листя швидко вбере необхідні елементи, і рослина переспрямує їх на розвиток плодів. Коли земля прогріється, до процесу засвоєння підключиться і коренева система.

Нестача сонячного світла

В умовах нестачі сонячного світла відбувається пригнічення процесу фотосинтезу в листі рослин, тобто поступово уповільнюються, а потім і зупиняються найважливіші хімічні реакції, зокрема і засвоєння поживних елементів. Особливо рослини потребують сонця на ранніх стадіях розвитку.

Дефіцит живлення

Якщо коренева система в огірків добре розвинена, сонця достатньо, температура ґрунту нормальна, але зав'язі все одно не визрівають, причина може критися у нестачі елементів живлення. Щоб плоди почали розвиватися, необхідно провести підживлення огірків під корінь розчином мінерального чи органічного добрива.

Нестача мікроелементів

Усунути проблему допоможуть листові обробки огірків, які потрібно робити щодесять днів. З препаратів рекомендують використовувати «Хелатин», «Мікол» та «Брексіл комбі». Препаратів із набором мікроелементів безліч, і ви можете вибрати той, який є у ваших магазинах. Мікроелементи дуже важливі для зав'язування та розвитку плодів на самозапильних гібридах.

Температура повітря

При надто високій температурі повітря пилок стає стерильним, а при надто низькій він не визріває. Оптимальна температура для зав'язування та розвитку зеленців – +16-30⁰C.

Тривала посуха

Нетривала посуха лиха не наробить, але якщо зневоднення затягнеться, рослини будуть віддавати всю вологу в листя. І коли при цьому буде занадто багато сонця, листя почне випаровувати вологу настільки інтенсивно, що для розвитку плодів її не залишиться.