Найчастіше причиною тріщин є неправильний догляд та різка зміна вологості повітря й температури

У вирощуванні томатів однією з найбільш поширених проблем є утворення тріщин. Найчастіше причиною цього є неправильний догляд та різка зміна вологості повітря й температури: коли після тривалої посухи раптом починаються зливи, у плоди надходить одразу багато води, тому шкірка, що складається з тонких клітин, не витримує підвищеного тиску й розривається. Є й інші причини тріщин на помідорах, при чому для тепличних та ґрунтових томатів вони відрізняємося. Розглянемо їх детальніше.

Тріщини на томатах – це не захворювання і не інфекція, а фізіологічний стан, проте вони полегшують потрапляння грибків, вірусів і бактерій у плід, а сік приваблює шкідників. Найбільш схильні до розтріскування великі сорти, а також томати з щільною м’якоттю. Світло-жовті щільні гібриди є найбільш чутливими. Тепличні помідори тріскаються частіше, оскільки під плівкою при підвищених температурах ґрунт висихає швидше.

Причини виникнення тріщин у тепличних томатів:

не зовсім правильно підібраний сорт;

перегрів плодів;

надмірний полив дозрілих плодів;

використання концентратів при підгодівлі;

зайве оголення кущів та занадто активне пасинкування;

дефіцит поживних речовин.

Причини виникнення тріщин у помідорів на грядках:

різкі зміни температури вдень і вночі;

різка зміна погоди, коли один день похмуро і дощитиме, а наступного дня – пекуче сонце;

рясний полив, занадто дощова погода;

вплив прямих сонячних променів;

нерегулярний полив, коли земля спочатку сильно висихає, а потім її рясно зволожують;

занадто активне пасинкування;

брак мікроелементів.

Зелені помідори також можуть почати тріскатися. Можливість підтримувати постійний рівень вологості ґрунту 60-70% є не у всіх. Коли земля сильно пересушена, сповільнюється ріст плодів, шкіра грубіє, стає менш еластичною. При рясному поливі активний ріст клітин відновлюється досить різко, шкірка не витримує тиску і лопається.

Як уникнути розтріскування тепличних помідорів:

1. Правильно виберіть сорт: це повинні бути м’які сорти з більш товстою шкіркою.

2. Не обрізайте забагато листя: та кількість речовин, яку помідори могли віддати листю, вони починають віддавати плодам, які не витримують навантаження і лопаються.

3. На ранньому періоді і аж до початку масового дозрівання необхідно дотримуватися регулярності та рівномірності поливу, не допускати пересушування і перезволоження ґрунту, особливо різкого.

4. Влітку дах теплиці зі скла чи полікарбонату необхідно затінити (спеціальною сіткою чи агроволокном): це знизить температуру в теплиці, що зменшить швидкість вологовіддачі.

5. При дуже високих температурах всі двері теплиці повинні бути розкриті, у вітряну погоду – бічна стінка, розташована з підвітряного боку.

6. При пересиханні не можна заливати кущі відразу великою кількістю води. Полив необхідно робити невеликими порціями в кілька етапів, щоб запобігти різкому зростанню клітин.

7. Якщо температура вночі опустилася нижче +13°С, то полив можна проводити не раніше полудня наступного дня. При спекотній погоді полив проводимо лише ввечері.

8. Кущі переважно зі зрілими плодами не рекомендується рясно поливати. Такі рослини вже володіють потужною кореневою системою і вологу дістають з глибоких шарів. Поливати такі кущі бажано локально, безпосередньо під корінь кожні 5 днів.

9. Концентровані добрива бажано брати в розрахунку 20 г на 10 літрів води. Така кількість підгодує рослину, але не призведе до розтріскування.

10. При пожовтінні і скручуванні листів полив необхідно скоротити.

Як уникнути розтріскування помідорів на грядках:

1. Вибирайте сорти, призначені для вирощування на відкритому ґрунті.

2. Баланс вологи особливо важливий у ранній період дозрівання. Щоб визначити вологість ґрунту, необхідно викопати на грядці невелику лунку, глибиною близько 8-10 см, взяти невелику грудочку землі і стиснути в руці. Вологість є оптимальною, якщо при стисненні грудочка розсипається на невеликі фрагменти. Якщо ґрунт стискається в щільний ком – грядки перелиті, якщо висипається крізь пальці – земля пересушена і полити помідори не завадить. Поливати потрібно під корінь. Ідеально взагалі облаштувати крапельний полив.

3. На початку дозрівання томатів ґрунт повинен бути середньої вологості – близько 50%. Чим більше стають стиглими плоди, тим менше необхідний полив. Загалом поливати краще помірно, але часто. За сонячної погоди полив проводять максимум через 3-4 дні. Після дощу поливають не раніше ніж через 5-6 днів, у разі затяжних дощів – через 8-10 днів, щоб не допустити перезволоження.

4. При сильному пересиханні ґрунту полив повинен бути поступовим, в кілька етапів. Великий обсяг води відразу призведе до розтріскування.

5. Крона куща повинна запобігати попаданню прямих сонячних променів на плоди, тому не обрізайте забагато листя. Як і у випадку з тепличними помідорами, на занадто оголеному кущі плоди лопаються частіше. При дуже активному сонці бажано затінити ділянку, інакше на листі та плодах з’являться опіки.

6. Необхідно своєчасно захищати рослини від шкідників, хвороб.

7. Для збереження вологи на постійному рівні можна мульчувати ділянку.

8. Контролюйте баланс мікроелементів. Розводьте концентровані добрива достатньою кількістю води.

Як визначити, якого мікроелемента бракує помідорам:

дефіцит азоту – низькорослість рослин, швидке дозрівання плодів, які не досягли свого стандартного розміру, старі листки світлішають;

брак фосфору – скорочує ріст куща; дрібні листки мають фіолетовий відтінок, їхні краї загнуті, поступово листя відмирає і обсипається;

брак калію – обпалені краї старих листків, що поступово пошириться і на молоде листя, плоди мають чорні смуги;

брак кальцію – точкове пожовтіння та деформація листя, поступово плями зливаються, а лист відмирає;

нестача міді – листя здається побілілим, пагони стають слабкі, молоде листя – дрібне, квіти погано розвиваються і обсипаються;

брак бору – не утворюються пасинки, відмирають точки росту, на плодах з’являються висохлі ділянки;

брак магнію – жовто-зелені плями на листках, які поступово стають сірими або коричневими, листя засихає, опадає, плоди дозрівають в прискореному режимі, тому залишаються дрібними.

За матеріалами Good House, Agrotimes, УНІАН, UkrMedia

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