Намагайтеся вирощувати помідори, які відрізняються не тільки сортовими ознаками, але й термінами дозрівання

Навряд можна знайти грядку, на якій би не було кількох кущиків помідорів. Навіть на невеликій площі можна отримати багатий врожай, якщо дотримуватися певних правил. Експерти «Флорист-Х» діляться секретами, які допомагають успішно вирощувати томати у відкритому ґрунті, довше зберігати рослини здоровими й отримувати добрі врожаї на досить невеликій площі.

Крок перший: сорти.

Перший крок на шляху до високого врожаю – це вирощування томатів перевірених сортів із власноруч зібраного насіння. Купіть кілька сортів, випробуйте їх, а з тих, які сподобаються, надалі можна збирати насіння. Так ви будете вирощувати саме ті помідори, які добре себе проявили саме в умовах вашої ділянки – стійкість до хвороб, урожайність, смак.

Крок другий: розсада.

Дуже важливо виростити міцну, здорову розсаду і правильно її загартувати. Розсада не має бути переросла: на найвищих сіянцях до моменту висадки у відкритий ґрунт максимум можуть тільки почати закладатися перші пуп’янки. Такі сіянці краще приживаються, швидко розвиваються і виростають стійкішими до несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Крок третій: різноманітність.

Намагайтеся вирощувати помідори, які відрізняються не тільки сортовими ознаками, але й термінами дозрівання. Різні сорти на ті самі погодні умови реагують по-різному: одні можуть показати високі результати при сильній спеці, інші, навпаки, краще дозрівають у прохолоді. Наперед невідомо ні якою буде впродовж року погода, ні як себе проявить той чи інший сорт, тому різноманітність сортів дозволить не залишитися без врожаю за будь-яких умов.

Крок четвертий: формування.

У догляді томатів важливим пунктом є своєчасне пасинкування, особливо в першій половині літа. Високорослі томати можна формувати у два стебла: так у відкритому ґрунті вони виростають компактними, і це дозволяє без проблем підв’язати їх до кілків або до невисокої шпалери.

Низькорослі сорти варто формувати в кілька стебел, але так само, як і у високорослих, видаляти всі пасинки, що виростають нижче за першу китицю, а також листя, особливо в дощове літо. Зазвичай найнижчі листки торкаються землі і можуть спровокувати грибкові інфекції. Крім того, нижнє листя створює тінь, яка затримує дозрівання плодів. Якщо ж ви вирощуєте томати в спекотному кліматі, то саме листя рятує плоди від сонячних опіків, і видаляти його не потрібно.

Крок п'ятий: підживлення.

Під час масового цвітіння та зав’язування перших плодів слід кілька разів підживити томати борною кислотою по листю, чергуючи ці обприскування з кореневими підживленнями. Однак не варто перенасичувати томати, особливо азотними добривами, тому що від надлишку підживлення не буде ніякої користі. Між підживленнями потрібно витримувати проміжок 10-14 днів.

Крок шостий: профілактика хвороб.

Особливо небезпечний для томатів фітофтороз. Проти нього добре допомагає обприскування кущів один раз на 7-10 днів розчином молока з йодом. Такий розчин надовго затримує поширення фітофтори та продовжує плодоношення у томатів.

У профілактичних цілях використовують дріжджовий розчин: у літрову банку треба розкришити третину пачки дріжджів (30-35 г), додати 1 ст. л. цукру без гірки, долити трохи відстояної води температурою близько 30°С і розчинити дріжджі з цукром. Долити теплої води до плічок банки, нещільно закрити кришкою та тримати при температурі +25-28°С 2-2,5 дні. 50 мл готової бражки розвести у 2 л води і обробити томати по листю один раз на 7-10 днів, чергуючи ці обробки з обприскуванням кущів молочно-йодним розчином. Обидва ці засоби стримують грибкові хвороби і водночас є екологічними підживленнями.

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