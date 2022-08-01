Для дозрівання плодів потрібне калійне підживлення з мікроелементами

Помідори дозрівають приблизно на 40-55 день після початку цвітіння. Точніші терміни залежать від сорту, а також від зовнішніх умов. Прискорити дозрівання помідорів можна завдяки прищипці зайвих пагонів і квітконосів, підгодівлі йодом, укриттям плівкою на ніч та навіть ін’єкціями спирту. Розповідаємо детальніше про причини повільнішого дозрівання томатів, а також як прискорити цей процес.

Для чого потрібно прискорювати дозрівання томатів

Непередбачуваність погодних умов в кінці літа ставить під загрозу урожай помідорів. У серпні спекотні дні змінюються прохолодними ночами, і через велику різницю в денних і нічних температур на листках випадає роса, яка є живильним середовищем для розвитку грибкових захворювань, наприклад, фітофторозу. Небезпечна хвороба здатна в лічені дні знищити не тільки самі рослини, але і майбутній урожай.

Основні причини, чому помідори повільно червоніють:

1. Освітлення. Плоди будуть повільно і нерівномірно розвиватися, якщо їм бракує світла. У відкритому ґрунті дозрівання уповільнює похмура погода.

2. Підживлення. Надлишок азотних добрив робить стебла і листя великими, а плоди – дрібними, і вони повільніше дозрівають.

3. Температура. Шкідлива як занизька, так і зависока температура повітря. Тоді в плодах не виробляється пігмент, завдяки якому помідори червоніють. Оптимальна температура для розвитку помідорів – +15-35°C.

Способи прискорення дозрівання помідорів

Укриття

Якщо вночі випадає холодна роса, закривайте томати на городі на ніч плівкою: це вбереже плоди від вологи і зменшить ймовірність захворювання на фітофтороз.

Видалення квітконосів

Цвітіння томатів і їх плодоношення може тривати до холодів, і нові квітки забирають у кущів багато сил, рослини витрачають поживні речовини одночасно на утворення бутонів, цвітіння, ріст плодів і їх дозрівання. Проте в наших погодних умовах рослина не встигне наростити плоди з тих квіток, які з’являються в середині серпня, тому їх можна видалити.

Також варто підрізати або прищипнуть верхівки кожного пагона на кущах за місяць до закінчення сезону: це зупинить їх подальше цвітіння і перерозподілить живлення, направить його на визрівання плодів. Для томатів, що ростуть на городі, цю процедуру проводять у середині серпня, для тепличних – у вересні.

Обрізка листя і пасинків

Протягом всього сезону слід пасинкувати помідори. Цю процедуру проводять після того, як пасинки виростуть на 5-7 см. Для кращої аерації та освітленості плодів на кущі видаляють нижнє листя. Видалення бічних пазушних пагонів і непотрібних листів дозволить перерозподілити живлення з вегетативного росту на дозрівання плодів. Крім того, це покращує провітрюваність куща і знижує ризик захворювання фітофторою та іншими хворобами. Освітлені сонцем помідори швидше дозрівають, стають солодшими, соковитішими і більш ароматними.

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Відмова від поливу

Одночасно з обрізанням верхівки пагонів в серпні слід скоротити частоту поливів і їх об’єм. Зростання куща при нестачі вологи припиняється, всі сили рослина витрачає на дозрівання плодів. Ґрунт під помідорами можна замульчувати (найкраще – сіном), щоб не допускати утворення кірки і не пересушувати верхній шар землі. Також не слід перевищувати дозу при приготуванні і застосуванні поживних розчинів. Надлишок речовин небезпечніший для рослин, ніж їх брак.

Підживлення

Для дозрівання плодів потрібне калійне підживлення з мікроелементами. Натомість азотні добрива протипоказані для помідорових кущів з початком цвітіння: вони відтягують дозрівання плодів і погіршують їх смак.

Прискорюють дозрівання помідорів:

Йодисте підживлення. На відро води додають 30 крапель аптечного йоду і ретельно перемішують, обприскують розчином кущі із зеленими плодами. Таке підживлення також запобіжить поширенню фітофтори.

Сірчанокислий магній. 10 г добрива розчиняють у відрі води і використовують для обприскування рослин по листу.

Марганцівка. Кілька кристаликів перманганату калію додають на відро води для отримання рожевого розчину, яким поливають рослини.

Деревний попіл. Склянку попелу додають до 10 л води, настоюють кілька годин. Під кожен кущ виливають по літру розчину.

Суперфосфат. 2 ст. л. суперфосфату розводять в 10 л води і використовують для обприскування.

Гумат калію. Для поливу або обприскування використовують розчин у пропорції 0,1 л добрива на 10 л води.

Сода. 1 ч. л. порошку розводять в літрі теплої води й обприскують розчином кущі.

Своєчасний збір плодів

Прискорити дозрівання томатів на кущах можна за допомогою регулярного збору плодів. Вони повинні бути бурого кольору для червоних томатів або світло-жовтими для жовтих і помаранчевих сортів. Вони можуть дозріти в кімнатних умовах без погіршення смаку. Збір помідорів слід проводити щотижня, оскільки інші плоди не почнуть зріти, поки не почервоніють попередні.

Якщо плоди досить великі, їх можна зривати в зеленому стані. Щоб прискорити дозрівання зелених томатів, до них потрібно додати 2-3 червоних. Зрілі томати виділяють газ етилен і прискорюють цей процес. Зберігати недозрілі помідори варто при температурі приблизно +25°C.

Використання шпалер

Навіть для низькорослих сортів томатів доцільно використовувати шпалеру, адже їхні плоди розташовуються близько до землі, не отримують достатньо освітлення й достигають із запізненням. Використання шпалер також сприяє провітрюванню рослин і знижує ризик захворювання грибковими інфекціями.

Пошкодження стебла та коріння

Наскрізні розрізи на стеблах на висоті 10-12 см від поверхні землі обмежують надходження поживних речовин від коренів, прискорюючи дозрівання помідорів. Щоб розріз не заростав, треба вставити в нього паличку. Максимальна довжина розрізу – 10 см.

Легке пошкодження кореневої системи також прискорить дозрівання. Треба взяти кущ за стебло біля кореневої шийки і потягнути з землі, одночасно покручуючи. Можна здавити стебло мідним або алюмінієвим дротом на висоті 3-4 см від землі: це також обмежить харчування рослини і прискорить дозрівання плодів.

Спиртові ін’єкції

Уводити спиртові ін’єкції можна на будь-якій стадії розвитку помідора, але потрібно використовувати спирт не міцніше 45° і стерильні шприци. Водять по 0,5 мл спирту в кожен зелений плід через плодоніжку. Працюйте в рукавичках, а місце уколу продезінфікуйте. Така ін’єкція вводиться лише раз, від неї смак помідорів не змінюється.

За матеріалами Remontu.com.ua, «Сад та город», Vse Roste, AgroTimes

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