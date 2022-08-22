Різні сорти (ранні чи пізні) мають різний період дозрівання

На городах і дачах вирощування перцю не менш популярне, ніж вирощування помідорів. Переважно йдеться про солодкий (болгарський) перець, але любителі гостренького садять і гіркий. Збір врожаю цих двох різновидів відрізняється. «Сільське господарство та садівництво» розповідає, коли та як збирати різний перець для довготривалого зберігання на зиму.

Ступені стиглості перцю

Різні сорти (ранні чи пізні) мають різний період дозрівання, проте всі вони мають два види стиглості: технічну і біологічну. Технічна стиглість настає через 50-60 днів від моменту посадки розсади (в залежності від сорту). Плоди на вигляд великі, соковиті і налиті, але колір ще не інтенсивний і не досяг свого максимального забарвлення, тобто в основному зеленого або блідо-жовтого кольору. Ці овочі вже можна зривати для подальшого вживання в їжу, зберігання або переробки.

Біологічна стиглість настає приблизно через місяць після технічної. Такі плоди яскраво забарвлені, мають стійкий характерний аромат, наповнені максимальною кількістю вітамінів та інших корисних речовин. Їх зривають лише для переробки або вживання в їжу та використовують у першу чергу, бо вони довго не зберігаються.

Коли і як збирати солодкий перець

Як тільки з’являться перші великі плоди на стеблі, їх вже можна зривати і вживати. Цей момент настає з початку серпня. Масово збирати перець починають у серпні-вересні.

Важливі нюанси при зриванні перцю:

збираються плоди з технічною стиглістю з постійною регулярністю: кожні 5-7 днів, у міру наростання нових плодів;

перчини обережно обрізають ножицями, разом із плодоніжкою, а не зривають руками: крихке стебло рослини можна легко пошкодити, тому його слід притримувати;

якщо залишити на кущі великі перчини для біологічного дозрівання, нові плоди не зможуть масово розвиватися, і загальна врожайність знизиться;

при настанні заморозків потрібно прибрати весь перець з городу, оскільки він не переносить мінусових температур;

можна обірвати всі плоди, впорядкувати за стадіями стиглості і зберігати в прохолодних приміщеннях.

Коли і як збирати гострий перець

Гострий перець має ті ж стадії стиглості, що і солодкий. Обриваючи стручки в технічній стиглості, можна отримати середньої пекучості плоди. Так регулюється необхідна гіркість: обриваючи маленькі зелені перчики – отримуємо слабо-гострий овоч, червоні, стиглі, довгі перчини – найгостріші. Гострий перець слід зберігати саме в біологічній стиглості, на відміну від солодкого перцю.

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