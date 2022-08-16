Найважливіше для цієї культури – кількість сонячного тепла та світла

Диня – культура тепло- і сонцелюбна, тому добре росте далеко не в кожній місцевості. Однак створивши оптимальні умови для її росту та розвитку, можна виростити солодкі й запашні дині навіть у регіоні з коротким і прохолодним літом. «Флорист-Х» ділиться кількома хитрощами, які допоможуть отримати гарний урожай динь у кінці літа або на початку вересня.

Хитрість перша: посадка.

Вирощують дині на відкритих, сонячних, захищених від вітру ділянках. На південній стороні вони краще визрівають і рідше уражаються захворюваннями. Ґрунт потрібен легки піщаний, слабколужний або нейтральний: диня може знести посуху та засолення ґрунту, проте на ділянці з кислою реакцією росте погано. Готують ділянку під дині з осені: землю перекопують із перегноєм або компостом і суперфосфатом. У першій половині травня грядку вирівнюють і сіють в одну ямку 2-3 насінини на глибину 3-4 см. Відстань між ямками має бути 1-1,2 м.

Щоб сходи не загинули від поворотних заморозків, кожну ямку потрібно накрити літровою пластиковою пляшкою, відрізавши у неї дно. Потім пляшки високо підсапують піском, а ямку поливають через шийку водою температури 45-50°С. Після цього літрову пляшку накривають п’ятилітровою з відрізаним дном: так вийде конструкція, що добре зберігає тепло.

Щойно у сходів розвинеться перший справжній листок, посіви проріджують, залишаючи в кожній ямці один найміцніший сіянець. Проріджені сходи поливають і накривають тільки п’ятилітровою посудиною, яку можна зовсім прибрати в другій половині червня.

Хитрість друга: багато сонця.

Найважливіше для цієї культури – кількість сонячного тепла та світла, тому поруч із баштаном не має бути ні дерев, ні кущів, що затуляють ділянку від сонця. Але коли почнуть дозрівати плоди, їх у післяполуденні години потрібно затінювати, щоб вони не зварилися. Накривати диньки можна лопухами або газетами.

Хитрість третя: захист від гнилі.

Баштанні культури часто вражаються грибковими інфекціями, від яких гниють і плоди, і пагони. Щоб цього не відбувалося, під кожен плід потрібно покласти шматок дошки або шиферу, щоб він не стикався з землею, а кореневу шийку кожного куща засипати 2-3 жменями піску.

Хитрість четверта: полив.

Коріння баштанних культур зазвичай глибоко йде в землю, що в спекотних умовах дозволяє рослинам добувати собі вологу. Якщо ж ви вирощуєте дині в прохолодному регіоні, де ґрунтові води часто залягають близько до поверхні, дуже важливо змусити коріння динь розростатися в горизонтальній площині. Тому воду при поливі баштану ллють не під корінь, а в пророблені між рядами канавки. Зволожувати ґрунт потрібно тільки в сильну та затяжну спеку і на наступний після поливання день розпушити й замульчувати його, щоб запобігти утворенню кірки.

Хитрість п’ята: формування куща.

Якщо літо у вашій місцевості коротке й не дуже спекотне, то всі плоди, що зав’язалися на кущі, навряд чи встигнуть визріти. Тому доцільно залишити на кожній рослині не більше шести плодів, а решту видалити, щоб кущ даремно не витрачав на них живлення і сили. Основне гудиння потрібно обрізати над 5-6 листком.

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