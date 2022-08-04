Попелицю допомагають розселяти по ділянці мурахи, які харчуються паддю – солодкими виділеннями попелиці

Попелиця, або тля, – небезпечний шкідник, який масово вражає городні рослини та може погубити врожай. Дрібні комахи висмоктують сік з рослин – найчастіше з молодих пагонів та бутонів. Попелицю допомагають розселяти по ділянці мурахи, які харчуються паддю – солодкими виділеннями попелиці. Тому двічі за літо полийте мурашники розчином «Мурацида» або аналогічного препарату. Для боротьби із самою попелицею «Дім і сад» пропонує дієві народні методи.

Готуйте розчини або відвари, заливайте їх у пульверизатор і обприскуйте всю надземну частину рослин. У багатьох рецептах можна бачити господарське мило. Його додають для того, щоб суміш краще прилипала до листових пластин і довше на них трималася. Щоб мило швидше розчинилося, можна брати рідкий варіант або натерти брусок на крупній тертці.

25 способів позбутися тлі:

Кока-кола. Нашатир: 1 столова ложка на 10 літрів води. Зола: 200-300 г залити 5 л окропу, розчин остудити й процідити, після чого додати 20 г господарського мила. Хрін: корінці та листя порубати, заповнити ними піввідра, залити водою до повного і дати настоятися 2-3 години. Однорічні пагони сосни: 2 кг пагонів скласти у відро, залити водою до верху, настоювати тиждень, перемішувати кожен день, перед використанням розбавити 1:10. Лушпиння цибулі та часнику: одну щільно набиту лушпинням склянку залити 3 л окропу, настоювати до 4 годин, потім розвести у відрі води. Томатні пасинки: 250 г пасинків залити 5 л окропу, настоювати добу, після чого додати 20 г господарського мила. Гірчиця: у відрі води розчиніть 200 г порошку. Кірки апельсину: 1 кг кірок залити відром теплої води, настоювати три доби. Деревій: 2,5 кг свіжого деревію залити відром води, кип’ятити півгодини. Листя вільхи: 1 кг сухого або 2 кг свіжого листя залити 10 л води, настоювати 24 години, після чого довести до кипіння і варити на слабкому вогні 30-40 хв. Дурман: 2 кг трави залити відром води, настоювати 12 годин, перед використанням процідити. Господарське мило: 1 брусок (200 г) розчиняють у відрі води. Горілка. Кальцинована сода: 1 ст. л. розчинити в літрі води, додати 40 г господарського мила. Гіркий перець: 1 кг стручків подрібнити, кип’ятити годину в 10 л води в закритому емальованому відрі, відвар настоювати дві доби, після чого розлити по пляшках і щільно їх закупорити. Такий засіб можна зберігати ціле літо в прохолодному темному місці. Перед обприскуванням півсклянки розчинити у відрі води і додати 40 г господарського мила. Для обробки дерев дозу подвоїти. Чистотіл: 1 кг сухої трави або 3-4 кг свіжої залити 10 л води і настояти 24-48 годин, процідити й додати господарське мило. Кульбаба: 0,4-0,5 кг зелені залити відром води, настоювати до трьох годин. Картопляне бадилля: 300 г зеленого бадилля картоплі залити 5 л окропу, настоювати 24 години, перед використанням додати 20 г господарського мила. Кропива: 1 л води залити 100-200 г трави, настояти добу. Тютюновий пил: 1 кг тютюнового пилу залити 10 л води з температурою 60˚С, настоювати 24 години, перед обприскуванням розвести 1:5. Кінський щавель: 300 г коренів подрібнити, залити 10 л води, настоювати три години. Ромашка аптечна: 1 кг сухої трави залити 10 л теплої води, настоювати півдоби, перед використанням розбавити 1:3. Чорнобривці: подрібненою зеленню і квітами заповнити відро до половини, залити водою доверху, настоювати 48 годин. Лопух: подрібніть листя, заповніть ними піввідра, залийте 5 л окропу, настоюйте 48 годин.

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