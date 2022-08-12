При грамотній посадці полуничні кущі здатні давати багатий врожай упродовж 15 років

Серпень – найкращий час для посадки й пересадки полуниці. Садити її на нові грядки краще за все наприкінці літа, тому серпень – дуже вдалий місяць для проведення цих робіт. Розповідаємо, як саме це робити.

Під вирощування полуниці або суниці потрібно відвести підвищені ділянки, відкриті сонячному світлу, найкраще – орієнтовані на південь або захід. Невеликий ухил не є перешкодою для розбивки полуничних грядок.

Правила посадки полуниці:

Молоді рослини погано переносять посадку в спеку, тому роботи бажано виконувати рано вранці, доки сонце пече не дуже сильно, або на наступний день після дощу. Полуницю не розміщують на низинних ділянках, особливо якщо тут навесні на поверхню виходять ґрунтові води. Зайва вологість може спровокувати розвиток грибкових захворювань. Залягання ґрунтових вод на ділянці має бути не менше 60-70 см. Полуничні кущі необхідно ретельно захищати від вітру. Оптимальна кислотність ґрунту – pH від 5,5 до 6.

Земля для вирощування полуниці має бути родючою, помірно пухкою і трохи вологою. Попередньо її необхідно скопати. Не рекомендується розбивати ягідник на щільних злежалих ділянках. Поліпшити їх структуру допоможуть пісок і торф, які вносять перед посадкою рослин. Легкі ґрунти покращують за допомогою компосту, перегною, які додають під перекопування.

За 2-3 тижні до початку посадкових робіт на ділянку, призначену для посадки полуниці, вносять по 1 відру перегною, 40 г суперфосфату та 1 ст. л. калійної солі з розрахунку на 1 м² грядки.

Поганими попередниками для полуниці або суниці є капуста, кабачок, огірок, всі пасльонові, гарбуз. Найкращі сусіди – чорнобривці, цибуля, часник, шпинат, базилік, настурція.

Найпростіший спосіб вирощування полуниці передбачає два варіанти посадки кущів – в один або два ряди. При розміщенні в один ряд відстань між окремими стрічками має становити не менше 65 см. При посадці у два рядки між ними залишають 40 см, між стрічками – 80 см. Відстань між сильнорослими, з густим листям і «вусатими» кущиками становить 30-40 см. Якщо на кущиках мало листя і слабо утворюють вуса, рослини цілком можна садити на відстані 20-30 см один від одного. При грамотній посадці та правильному догляді полуничні кущі здатні давати багатий врожай упродовж 15 років.

Технологія посадки:

Відкриту кореневу систему з профілактичною метою продезінфікувати розчином перманганату калію. Викопати лунки глибиною 15-17 см відповідно до обраної посадкової схеми, рясно пролити їх відстояною водою. Помістити кореневу систему саджанців в ґрунт до серцевини розетки, ретельно присипати все коріння ґрунтом.

Серцевина розетки повинна перебувати на одному рівні з ґрунтом, інакше шанси на приживлюваність істотно зменшуються. У перші кілька днів надземну частину полуниці бажано затінювати. Щоб поліпшити приживлюваність, необхідно полити кущики водою з додаванням ростових біологічних стимуляторів у вигляді гуматів або препарату «Епін».

При достатній вологості ґрунту і наявності рясних дощів після посадки полуниці в серпні цілком можна обійтися без додаткового поливу. В умовах посухи поливати потрібно рясно відстояною та теплою водою до моменту вкорінення кущів. Загалом бажано перед посадкою на грядках встановити систему крапельного поливу. Ґрунт слід підтримувати в пухкому стані, що забезпечить достатній приплив повітря і води до кореневої системи.

Відрослі протягом осені «вуса» потрібно видалити. Якщо ділянка перед посадкою була добре підживлена, ягідні кущі зовсім не потребують додаткових добрив, а ось профілактика захворювань та появи шкідників не завадить. Обробляти рослини слід спеціальним складом на основі 1 відра теплої води і 3 ст. л. препарату «Карбофос».

За матеріалами «Дім і сад», «Сільське господарство та садівництво»

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