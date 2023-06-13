Коли нижнє листя почне жовтіти, його потрібно зрізати

Томати вдячно відповідають на дбайливий догляд. Якщо дотримуватись агротехніки, не лінуватися, діяти з розумом, овочі дадуть небувалий урожай – з кожної рослини можна отримати десятки соковитих плодів. Про тонкощі вирощування томатів докладніше розповідає GradinaMax.

Правильний вибір сорту

Найурожайніші сорти томатів – це зовсім не сорти, а гібриди. Вони дають набагато більше плодів із квадратного метра. Гібриди менше хворіють, дають гарний, вирівняний за розміром урожай. Краще вибирати районовані для вашої зони гібриди. Вони перевірені місцевим кліматом, добре зарекомендували себе. Щоб отримати максимальний урожай із квадратного метра, потрібно висаджувати високорослі індетермінантні рослини — по 4 на кв. метр.

Розсада потрібного віку

Найбільш урожайні томати отримують розсадним методом. Важливо, щоб рослини до моменту висадки на город не переросли. Якщо посіяти насіння занадто рано, розсада витягуватиметься і хворітиме. Оптимальний вік розсади – 40-60 днів. На цей час на сіянцях має з'явитися квіткова кисть. Якщо дату посіву буде визначено неправильно, розсада скине перші кисті, і найцінніші великі плоди будуть безповоротно втрачені.

Стимулятори росту

Збільшити урожай допоможуть біологічно активні препарати. З їх допомогою підвищують імунітет рослин, стійкість до захворювань, посухи та холоду, покращують запилення, прискорюють дозрівання, запобігають витягуванню розсади.

Позакореневе підживлення

Багато хто удобрює томати лише під корінь. Фахівці рекомендують на два кореневих підживлення проводити одне по листу – так рослини краще засвоюють поживні речовини, швидше розвиваються та формують більше плодів. Мікроелементні добрива вносять лише позакореневим способом – у землі вони швидко переходять у нерозчинну форму та стають недоступними для рослин.

Додаткове запилення

Чим більше пилку потрапляє на маточку, тим якіснішим і більшим буде плід. Щоб пилкові зернятка гарантовано висипалися в центр квітки, де є зав'язь, потрібно акуратно потрясти кисть із щойно розкритими бутонами.

Запилення покращують препарати з гібереліном: «Бутон», «Зав'язь». Якщо погода не сприяє зав'язуванню – стоїть спека або, навпаки, холод, – необхідно провести обприскування. Гіберелінові кислоти запобігають опаданню квіток та молодих зав'язей, стимулюють запилення та скорочують терміни дозрівання плодів на тиждень. У результаті врожай збільшується на 15-30%.

Видалення старого листя

Коли нижнє листя почне жовтіти, його потрібно зрізати, щоб стебло краще провітрювалося і освітлювалося. Так роблять по черзі з усіма листовими пластинами, починаючи з нижніх. Як тільки помідори з чергової кисті будуть зірвані, все листя, що є знизу, можна сміливо видаляти – для рослини воно не несе жодної користі.

У спеку томати погано розвиваються, зупиняються у рості. Щоб отримати великий урожай помідорів у спеку, потрібно замульчувати грядки товстим шаром органіки – це врятує коріння від перегріву. Надземну частину захистить затіняюча сітка, розтягнута над грядкою. Вона знижує температуру на 10 і більше градусів.

Підв'язка та пасинкування

У відкритому ґрунті садівники часто нехтують цими прийомами, даючи можливість кущам рости, як їм заманеться. У результаті рослини швидко приймають горизонтальне положення, покриваються пасинками та стають схожими на джунглі. Урожай у цьому випадку буде мізерним. Урожайні томати для відкритого ґрунту – ті, які вчасно підв'язали та регулярно пасинкували.

Боротьба з фітофторою

В окремі роки від цієї хвороби гинуть усі помідори. Обробки допомагають погано. Справа в тому, що, коли починає розвиватися фітофтороз, томати покриваються плодами. Сильнодіючі препарати на плодоносних рослинах не застосовують, біологічні ж лише частково стримують розвиток хвороби. Захистити посадки від шкідливої ​​фітофтори допоможе правильна агротехніка: дотримання сівозміни, вибір стійких сортів, дотримання схеми посадки, пасинкування, видалення листя з першими ознаками захворювання.

Досвідчені городники вирощують найурожайніші томати для відкритого ґрунту під прозорими навісами, що захищають від дощу, але пропускають сонце. У цьому випадку фітофтороз не розвивається, тому що листя постійно залишається сухим.