Якщо поливати огірки вдень і на листя потрапляє вода, жовті плями можуть свідчити про сонячний опік

Найчастіше пожовтіння листя огірків є результатом неправильного догляду, порушення оптимальних умов вирощування. Жовте листя може свідчити і про захворювання або «голодування» рослини. Детальніше про причини пожовтіння листя огірків та як з ним боротися, розповідає ТСН.

Чому жовтіє листя в огірків:

Недотримання режиму поливання. Якщо ви поливаєте огірки дуже рідко або часто, але недостатнім об'ємом води, рослина швидко зневоднюється. Перша ознака цієї проблеми – пожовтіння листя. Не менш небезпечний і надмірний полив – огірки можуть загнити. Дефіцит добрив. У період вегетації рослинам потрібні комплексні азотні добрива, а в разі їхньої нестачі листя починає жовтіти. Переохолодження. Низькі температури також викликають у рослини стрес і призводять до появи жовтого листя. Сонячний опік. Якщо поливати огірки вдень і на листя потрапляє вода, жовті плями можуть свідчити про сонячний опік. Поливати потрібно лише вранці або ввечері. Хвороби та віруси. Частою причиною пожовтіння листя є фузаріоз. Пошкодження кореневої системи. Коріння огірка може об'їдати шкідники, воно може бути пошкоджене під час висаджування розсади в ґрунт, під час прополювання або розпушування. Борошниста роса. Внаслідок цієї хвороби огірків жовтіє і скручується листя. Для профілактики та боротьби з навалою рослини обприскують 1% розчином бордоської рідини, а теплицю або парник регулярно провітрюють. Шкідники. Якщо листя почало скручуватися і бліднути, набуваючи жовтуватого відтінку, не виключено, що рослину атакували шкідники. Огляньте зворотній бік листка. Можливо, він вкритий попелицею або павутинним кліщем. В такому разі треба обприскати огірки відповідними засобами від шкідників.

Якщо ви дотримуєтеся всіх рекомендованих умов утримання, провели підживлення та профілактичне оброблення від хвороб і шкідників, але листя огірків, як і раніше, жовтіє і деформується, найімовірніше, це симптом вірусного захворювання. В такому разі доведеться знищити уражену рослину, доки вірус не поширився на весь ваш город.

Чому в огірків жовтіють краї листя:

Грибкове захворювання. Часто борошниста роса починає вражати листок саме з краю. Обережно, щоб не спалити рослину, обробіть огірки 1% бордоською рідиною. Нестача вологи. Сухе повітря та недостатнє поливання можуть призвести до пожовтіння та засихання листка, які часто починаються з країв. Дефіцит елементів, зокрема калію. З країв листя з'являється салатово-жовта облямівка. Вирішується питання проведенням комплексного підживлення.

Що робити, якщо листя огірків у відкритому ґрунті жовтіє: