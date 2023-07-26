Чому сохне листя огірків та як з цим боротися: ефективні методи
Найчастіше пожовтіння листя огірків є результатом неправильного догляду, порушення оптимальних умов вирощування. Жовте листя може свідчити і про захворювання або «голодування» рослини. Детальніше про причини пожовтіння листя огірків та як з ним боротися, розповідає ТСН.
Чому жовтіє листя в огірків:
Недотримання режиму поливання. Якщо ви поливаєте огірки дуже рідко або часто, але недостатнім об'ємом води, рослина швидко зневоднюється. Перша ознака цієї проблеми – пожовтіння листя. Не менш небезпечний і надмірний полив – огірки можуть загнити.
Дефіцит добрив. У період вегетації рослинам потрібні комплексні азотні добрива, а в разі їхньої нестачі листя починає жовтіти.
Переохолодження. Низькі температури також викликають у рослини стрес і призводять до появи жовтого листя.
Сонячний опік. Якщо поливати огірки вдень і на листя потрапляє вода, жовті плями можуть свідчити про сонячний опік. Поливати потрібно лише вранці або ввечері.
Хвороби та віруси. Частою причиною пожовтіння листя є фузаріоз.
Пошкодження кореневої системи. Коріння огірка може об'їдати шкідники, воно може бути пошкоджене під час висаджування розсади в ґрунт, під час прополювання або розпушування.
Борошниста роса. Внаслідок цієї хвороби огірків жовтіє і скручується листя. Для профілактики та боротьби з навалою рослини обприскують 1% розчином бордоської рідини, а теплицю або парник регулярно провітрюють.
Шкідники. Якщо листя почало скручуватися і бліднути, набуваючи жовтуватого відтінку, не виключено, що рослину атакували шкідники. Огляньте зворотній бік листка. Можливо, він вкритий попелицею або павутинним кліщем. В такому разі треба обприскати огірки відповідними засобами від шкідників.
Якщо ви дотримуєтеся всіх рекомендованих умов утримання, провели підживлення та профілактичне оброблення від хвороб і шкідників, але листя огірків, як і раніше, жовтіє і деформується, найімовірніше, це симптом вірусного захворювання. В такому разі доведеться знищити уражену рослину, доки вірус не поширився на весь ваш город.
Чому в огірків жовтіють краї листя:
Грибкове захворювання. Часто борошниста роса починає вражати листок саме з краю. Обережно, щоб не спалити рослину, обробіть огірки 1% бордоською рідиною.
Нестача вологи. Сухе повітря та недостатнє поливання можуть призвести до пожовтіння та засихання листка, які часто починаються з країв.
Дефіцит елементів, зокрема калію. З країв листя з'являється салатово-жовта облямівка. Вирішується питання проведенням комплексного підживлення.
Що робити, якщо листя огірків у відкритому ґрунті жовтіє:
Закривайте огірки під час похолодання. Не допускайте переохолодження рослин, накривайте їх плівкою.
Дотримуйтесь норм поливання. Якщо листя пожовкло тому, що огірки засохли від спеки, відновіть нормальне поливання – незабаром рослини прийдуть до тями. Якщо ж ви перестаралися з поливом, і листя пожовтіло через загнивання, необхідно вживати термінових заходів: розпушити кущі або присипати ґрунт під ними деревною золою і піском.
Додайте добрива. Регулярно підгодовуйте огірки органічними та комплексними мінеральними добривами. Жовтизна листя може бути викликана "голодуванням".
Обробіть огірки від хвороб та шкідників. Регулярно оглядайте рослини, щоб швидко виявляти комах, які шкодять огіркам.
Не поливайте і не підживлюйте огірки вдень, це може спричинити сонячний опік.