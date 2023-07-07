Головною причиною порожнистості огірків є надлишок азоту та нестача інших елементів

Огірки незамінні інгредієнти літніх салатів і без них складно уявити хоч один город. Секрет популярності огірків дуже простий – їх легко вирощувати. Проте досить часто городники стикаються з проблемою – огірки пусті всередині. Чому так стається і як це виправити, розповідає AgroMarket.

Чому огірки пусті всередині

Головною причиною порожнистості огірків є надлишок азоту та нестача інших елементів, таких як калій та фосфор. Тому важливо перед посадкою готувати грядки і піклуватися про те, щоб на них був родючий ґрунт. Крім того, важливо не захоплюватися навесні азотними добривами. Калій необхідний огіркам під час формування зав'язі, а фосфор під час цвітіння.

Ще одна причина порожнечі в огірках – суха погода. Спека призводить до того, що огірки стають зморщеними, гіркими та порожніми всередині. Рішення – встановлення крапельного поливу, якщо грядки досить великі. Можна використовувати звичайну лійку, якщо кущів небагато. Додатковим рішенням виступає використання мульчі: це допомагає скоротити час поливу і затримувати вологу в ґрунті. Для хорошого врожаю використовують теплу, відстояну воду і намагаються лити її тільки під корінь, не потрапляючи на листя.

Занадто великі перепади погоди також погано впливають на кущі огірків та врожаю. Цей фактор неможливо контролювати, і якщо вам потрібен суттєвий урожай, то раціональніше вирощувати огірки в теплиці, де є можливість контролювати температуру та вологість.

Чому огірки у теплиці порожні

Через недостатнє освітлення або занадто густі посадки. Виправивши цей момент, можна отримати смачний і хрумкий урожай. Огірки з дірками зустрічаються не так і рідко, але якщо вони не гіркі, то їх, як і звичайні, можна використовувати для приготування салатів.

Як уникнути порожніх огірків

По-перше, варто купити якісне насіння і звернути увагу на те, чи це сорт, чи гібрид. Гібриди стійкіші до такої проблеми. Після визначення сортів насіння можна або проростити в стаканчиках або дочекатися стабільної теплої погоди і висадити відразу у відкритий ґрунт. Якщо планується невелика кількість кущів, то можна використовувати покупний ґрунт для овочів, якщо ж багато, тоді варто заздалегідь подбати про достатній обсяг поживного ґрунту.

Огірки дуже погано ростуть на бідних, піщаних, глиняних грядках. Тому місце майбутньої посадки огірків з осені можна удобрити органікою. Перепрілий перегній або компост, що добре визрів, відмінно підійдуть. Органіку змішують із землею на грядці та дають відстоятися до весни. Весною землю спушують і прогрівають грядки.

Далі варто заздалегідь вирішити питання з поливом: якщо це буде крапельна стрічка, то просто чудово. Якщо ж плануєте поливати грядки вручну, то не варто їх розташовувати надто далеко від джерела води. Важливе й питання мульчі, яка суттєво спрощує життя городнику. Можна використовувати солому: це органічна підстилка і вона не слугує довго.

У відкритий ґрунт огірки висаджують, коли грядки добре прогріються, на темпи зростання огірків дуже негативно позначаються надто великі перепади денної та нічної температури. Температура ґрунту повинна бути не нижче +15°С. Якщо в ґрунт восени були внесені добрива, то навесні кущі не варто удобрювати азотовмісними препаратами.

Далі варто спостерігати за зростанням кущів, якщо вони раптом почнуть жовтіти, зупиняться в рості, не буде зав'язі, тоді необхідно застосувати калійно-фосфорні добрива. Загалом при правильній посадці подальший догляд не викличе жодних проблем, все зводитиметься до поливу та своєчасного збирання врожаю.