Зола містить калій, кальцій та мікроелементи, що сприяють активному цвітінню та формуванню плодів

Перець – один із найулюбленіших овочів на українських городах. Його вирощують не лише заради смачних плодів, а й для декоративного ефекту, адже квітучі кущі радують око. Однак, щоб отримати багатий і здоровий врожай, важливо не лише правильно висадити розсаду, а й забезпечити їй належне харчування з самого початку. Які добрива варто додавати в лунку при посадці перцю, щоб забезпечити йому найкращі умови для росту пише УНІАН.

Що покласти в лунку при посадці перцю

Рибне борошно

Це багате джерело фосфору, кальцію та заліза. Додайте 20 г рибного борошна в кожну лунку перед посадкою розсади. Перемішайте його з ґрунтом, щоб уникнути прямого контакту коренів з концентрованими поживними речовинами. Це сприятиме зміцненню кореневої системи та підвищить стійкість рослини до хвороб.

Деревна зола

Зола містить калій, кальцій та мікроелементи, що сприяють активному цвітінню та формуванню плодів. Додайте 2-3 столові ложки деревної золи в кожну лунку. Вона також допомагає знизити кислотність ґрунту, що особливо корисно для перцю.

Кісткове борошно

Це джерело фосфору, який необхідний для розвитку кореневої системи та стимулює цвітіння. Додайте 1 столову ложку кісткового борошна в кожну лунку. Воно повільно вивільняє поживні речовини, забезпечуючи рослину необхідними елементами протягом тривалого часу.

Компост або перегній

Ці органічні добрива покращують структуру ґрунту, забезпечують рослину основними поживними речовинами та сприяють розвитку кореневої системи. Додайте 1-2 жмені зрілого компосту або перегною в кожну лунку. Вони також підвищують водоутримуючі властивості ґрунту, що особливо важливо в посушливі періоди.

Лушпиння цибулі та яєчна шкаралупа

Ці природні матеріали багаті на калій, кальцій та мікроелементи. Подрібніть їх і додайте в лунку перед посадкою розсади. Вони не лише збагачують ґрунт, а й допомагають відлякувати шкідників та захищають від хвороб.

Пір'я

Використання пір'я в лунці може здатися незвичайним, але воно містить кремній, який зміцнює судинну тканину перцю та підвищує його стійкість до хвороб. Пір'я змочують, перемішують із землею і кладуть на дно лунки. За літо пір'я переробляється в ґрунті, поступово вивільняючи корисні елементи.

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