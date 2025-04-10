Щоб перець був солодким, підживіть його настоєм із пшона

Вирощування солодкого, соковитого перцю часто вимагає чималих зусиль: регулярний полив, внесення добрив, боротьба зі шкідниками. Але існує доступний і маловідомий метод, який може значно покращити стан рослин – підживлення звичайним пшоном. Як правильно це зробити, пише «Ми-Україна».

Чим пшоно корисне для перцю

Пшоно містить цілий спектр мікроелементів – серед них залізо, фосфор, кальцій і магній. Завдяки цьому крупа не лише живить ґрунт, а й покращує його структуру: земля стає більш пухкою, краще зберігає вологу й забезпечує кореням доступ повітря. Ще одна перевага – природний вміст азоту, що стимулює ріст зеленої маси.

Пшоно не подобається мурахам. Якщо розсипати крупу на грядках, де ці комахи влаштувалися, вони швидко залишають ділянку, не завдаючи шкоди рослинам.

Як приготувати добриво на основі пшона

Щоб зробити настій, візьміть приблизно 1 кг сухої крупи, залийте 5 літрами води (бажано кімнатної температури) та залиште на 24 години. Періодично перемішуйте суміш. Після доби процідіть рідину через сито або марлю, вийде концентрований настій, який слід розбавити ще 5 літрами чистої води. Такий розчин готовий до використання.

Як застосовувати

Поливати кущі можна з моменту висадки розсади й до кінця сезону. Оптимальна частота – раз на два тижні, хоча в разі потреби можна робити це трохи частіше. Найкращий час для підживлення ранок або вечір, коли немає прямих сонячних променів. Настій ллють під корінь, уникаючи потрапляння на листя.

До речі, залишки процідженого пшона не слід викидати, їх можна використати повторно. Розсипте крупу по грядках і трохи загорніть у землю. Такий природний спосіб додатково збагачує ґрунт і поступово віддає рослинам поживні речовини.