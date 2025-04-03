Чому у перцю опадає листя в теплиці: основні причини і що з цим робити
Щойно висаджена в теплицю розсада перцю інколи починає втрачати нижнє листя – воно жовтіє, скручується та опадає. Ukr.Media розповідає, що робити, якщо ваша розсада перцю поводиться дивно.
Найчастіше така реакція сигналізує про проблеми з температурою ґрунту. Якщо ґрунт тривалий час залишається холоднішим за +17°C, процеси поглинання поживних речовин порушуються.
Тому коріння не справляється з навантаженням, і перець жертвує старим листям, щоб зберегти молоді пагони та зав'язі. А різкі перепади між температурами лиш погіршують ситуацію, а рослина втрачатиме сили на адаптацію замість рівномірного росту.
Отже, опадання листя – не завжди ознака хвороби. Інколи це просто природний механізм виживання: перець розподіляє ресурси на користь нового листя та плодів.Тому порожні листові пластини, що відслужили своє, просто опадають. Щоб зупини втрату зелені, достатньо стабілізувати температура в теплиці та прогріти ґрунт перед висадкою.
Як допомогти розсаді?
- Перед посадкою потрібно перевірити ґрунт термометром. Якщо земля недостатньо тепла, допоможе чорна плівка – вона притягує сонячні промені та прискорює прогрів.
- У перші дні можна накрити розсаду агроволокном на ніч. Це пом'якшить перепади температур.
- Полив теплою водою вранці підтримає коріння, а мульча із соломи або компосту збереже вологу і тепло.
- Не можна забувати про загартування: за тиждень до пересадки рослини виносять на повітря, поступово збільшуючи час «прогулянок». Так перець звикне до нових умов і не скидатиме листя від стресу.