Найчастіше така реакція сигналізує про проблеми з температурою ґрунту

Щойно висаджена в теплицю розсада перцю інколи починає втрачати нижнє листя – воно жовтіє, скручується та опадає. Ukr.Media розповідає, що робити, якщо ваша розсада перцю поводиться дивно.

Найчастіше така реакція сигналізує про проблеми з температурою ґрунту. Якщо ґрунт тривалий час залишається холоднішим за +17°C, процеси поглинання поживних речовин порушуються.

Тому коріння не справляється з навантаженням, і перець жертвує старим листям, щоб зберегти молоді пагони та зав'язі. А різкі перепади між температурами лиш погіршують ситуацію, а рослина втрачатиме сили на адаптацію замість рівномірного росту.

Отже, опадання листя – не завжди ознака хвороби. Інколи це просто природний механізм виживання: перець розподіляє ресурси на користь нового листя та плодів.Тому порожні листові пластини, що відслужили своє, просто опадають. Щоб зупини втрату зелені, достатньо стабілізувати температура в теплиці та прогріти ґрунт перед висадкою.

Як допомогти розсаді?