Якщо ви садите на своїй ділянці кілька сортів, намагайтеся розташовувати їх на максимальній відстані один від одного

Паростки перцю дуже чутливі і при найменшому дискомфорті можуть загинути. Тому у кімнатних умовах вирощують його розсаду, щоб висадити у ґрунт здорові молоді рослини, які будуть стійкі до різних погодних умов. Здорова розсада менш схильна до захворювань, більш стійка до садових шкідників і бур’янів, а також дозволяє отримати більш ранні врожаї. Розповідаємо, як правильно доглядати розсаду перцю вдома.

Температура утримання

Витримувати необхідну для розвитку розсади перцю температуру не так просто, але слід пам’ятати, що під стелею температура повітря на кілька градусів вища, ніж на середній висоті, а біля плінтуса – на 2-3 градуси нижча. Найсвітліше місце в квартирі – підвіконня, але воно при цьому й найхолодніше, а розсаді потрібне тепло. Якщо ви організуєте штучне освітлення, зможете вирощувати розсаду там, де тепліше.

При температурі +26-28°С насіння перцю проростає на 8-12 день, при температурі +20-26°С – через 13-17 днів, при +18-20°С – через 18-20 днів, а при +14-15°С – не раніше, ніж за місяць. Тільки-но з’являться сходи, посіви переміщують якомога ближче до світла, температуру утримання на тиждень знижують до +15-17°С, а потім утримують розсаду при +22-25°С вдень і при +20°С уночі. Регулярно провітрюйте приміщення, але майте на увазі, що розсада боїться протягів і холодного повітря.

Полив

Перші два-три дні після появи сходи не поливають, але якщо ґрунт вимагає зволоження, його обережно обприскують із розпилювача. Щойно розкриється сім’ядольне листя сіянці поливають водою 30°С. Надалі розсаду зволожують дощовою або відстояною упродовж доби водопровідною водою кімнатної температури. Ґрунт не повинен пересихати – перець важко зносить посуху, але й надлишку вологи допускати не можна. Вологість повітря в приміщенні підтримують на рівні 60-70%.

Підживлення

Для розвитку кореневої системи сіянців їх підживлюють гуматом калію, розвівши 5 мл препарату в 2 л води. До закладки квіткових бруньок розсада перцю розвивається дуже повільно, потім її зростання стає більш інтенсивним, і в період цвітіння для удобрення в 10 л води розчиняють по 1 г сірчанокислого марганцю й сірчанокислого або лимоннокислого заліза, по 0,2 г сірчанокислого цинку й сірчанокислої міді та 1,7 г борної кислоти.

Прищипування

Прищипування здійснюють тоді, коли розсада починає розвиватись інтенсивно – видаляють ножицями частину рослини над 4-6 міжвузлям. Коли з часом у сіянців починають відростати пасинки, навантаження на кущ регулюють, залишаючи 4-6 найбільш розвинених пасинків, а решту видаляють. У нижніх міжвузлях пасинки видаляти не потрібно.

Підсвічування

Розсада перцю потребує освітлення упродовж 12-14 годин щодня, тому доведеться організовувати для неї штучне освітлення, інакше сіянці будуть тонкі й витягнуті, з поодиноким листям через занадто довгі міжвузля. Найкраще для цього використовувати фіто- або люмінесцентні лампи, а також світлодіодні світильники, створені саме для таких цілей. Потужність ламп – 200 Вт із розрахунку на 1 м² площі посівів. Підсвічування розташовують на відстані 20 см від верхівок рослин, а коли розсада підростає – піднімають вище.

У фазі розвитку сім’ядольних листків лампи мають працювати три доби поспіль. Щойно у розсади з’являться справжні листки, довжина світлового дня має становити 14-16 годин. У квітні підсвічування вмикають тільки вранці з 6:00 до 12:00 і ввечері з 16:00 до 19:00.

Пікірування

Якщо перець росте в загальній посудині, на стадії розвитку двох справжніх листків здійснюють пікірування. Ґрунт із розсадою добре зволожують і дають стекти зайвій воді. Пікірують розсаду в окремі горщики ємністю по 100-150 мл – сіянці разом із земляною грудкою переносять у зроблені в ґрунті ямки, які мають вмістити кореневу систему із землею. Коріння розташовують у ґрунті вільно, без загинів, кореневу шийку розсади заглиблюють не більше ніж на 5 мм. Ямку присипають ґрунтом і злегка ущільнюють.

Після пересадки сіянці поливають і, якщо потрібно, додають у горщики ґрунт. Спершу розсаду захищають від прямих сонячних променів, а температура утримання має бути не нижче +15°С.

Висаджування

Висаджувати розсаду у відкритий ґрунт потрібно в кінці травня – середині червня за схемою 40х40 см. У теплицю розсаду перцю висаджують на початку квітня, а в тунельні укриття – наприкінці травня.

Садити саджанці перцю в лунки намагайтеся на таку ж глибину, на якій вони росли до того. Пересаджуйте їх із земляною грудкою, не прикопуючи прикореневу шийку. Перець не любить холодного ґрунту, і якщо ви хочете отримати багатий врожай, висаджуйте його на високі грядки (підняті до 30 см).

Перець схильний до перезапилення, тому якщо ви садите на своїй ділянці кілька сортів, намагайтеся розташовувати їх на максимальній відстані один від одного, а по можливості розділяйте між собою за допомогою високорослих помідорів, кукурудзи та соняшника.

За матеріалами «Флорист-Х», Kvitka.Info

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