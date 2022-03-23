Зволожувати розсаду помідорів потрібно з обережно, оскільки вона може легко загнити

Терміни проростання розсади помідорів залежать від якості посівного матеріалу, умов утримання посівів і від сорту помідорів. Якщо ви дотримуватиметеся рекомендованої температури +25-30°С, насіння проросте через 3-4 дні, при температурі +20-25°С – за 5-6 днів, а при +10-12°С паростки з’являться не раніше ніж за два тижні. Після цього розсаді потрібен правильний догляд, щоб вона виросла здоровою та міцною. Пояснюємо, який саме.

Температура утримання

Тільки-но з’являться перші сходи, температуру утримання на тиждень знижують до +14-16°С, щоб уникнути витягування розсади. Посіви поміщають у найсвітліше місце, однак природного освітлення може бути недостатньо, тому доведеться організувати додаткове штучне підсвічування. Посіви потрібно щодня провітрювати та прибирати конденсат, щоб не утворилася цвіль на поверхні ґрунту. Коли почнеться масове проростання насіння, покриття з посівів знімають, денну температуру піднімають до +20-22°С, а нічну – до +16-18°С. Розсаду потрібно берегти від протягів.

Полив

Зволожувати розсаду помідорів потрібно з обережно, оскільки вона може легко загнити. Якщо субстрат добре тримає вологу – не поливайте ґрунт із моменту посіву доти, доки у сходів не з’явиться перший справжній листок. Якщо ґрунт підсихає – краще зволожити його з пульверизатора, намагаючись не мочити стеблинки. Надалі поливати розсаду потрібно один раз на тиждень, а в стадії розвитку п’яти справжніх листків – раз на 3-4 дні. Для поливу й обприскування використовують відстояну або фільтровану воду на два-три градуси теплішу кімнатної температури.

Підживлення

Чи потрібне розсаді підживлення, можна визначити за її зовнішнім виглядом: сіянці з міцним, товстеньким стеблом і соковито-зеленим листям добрив не потребують. В протилежному випадку можна додати добрива: внесіть у ґрунт у стадії розвитку 1-2 листків розчин чайної ложки «Агріколи вегето» і такої ж кількості «Корнеросту» на 1 л води, а коли у сіянців з’явиться третій листок – розчин однієї столової ложки «Ефектона-О» в літрі води. Поливати ґрунт поживними розчинами слід обережно, щоб рідина не потрапила на листя й стебла.

Підсвічування

Томати дуже вимогливі до освітлення: від нестачі світла вони витягуються, ростуть слабкими та кволими. Тривалість світлового дня для розсади помідорів має бути не менше 12 годин, тому потрібне додаткове джерело світла, а в перші 2-5 днів із моменту появи сходів воно має працювати цілодобово. Для організації підсвічування краще придбати люмінесцентну лампу чи фітолампи й помістити її над розсадою на висоті 20-25 см.

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Пікірування

Якщо ви вирощуєте розсаду в загальному ящику або контейнері, на стадії розвитку трьох справжніх листків їх пікірують по окремих півлітрових горщичках або скляночках із дренажними отворами. Якщо пересадити сіянці в тару меншого об’єму, доведеться проводити пікірування ще раз.

Скляночки наповнюють вологим ґрунтом, ущільнюють його, роблять у ньому заглиблення. Сіянець обережно виймають із ґрунту, прищипують його основний корінь на третину довжини, заглиблюють майже до сім’ядольних листків, після чого пересаджують у скляночку й обтискають навколо стеблинки ґрунт. На перші 3-4 дні після пікірування температуру в приміщенні підвищують на 2-3 градуси, а щойно сіянці приживуться – знижують до колишнього рівня.

Прищипування

Є інший спосіб пересадки сіянців після пікірування – по два в один горщик. Коли сіянці витягнуться до 10-15 см, їхні стебла щільно зв’язують одне з одним капроновою ниткою. Після повного зрощення нитку видаляють, а верхівку слабшого сіянця прищипують. У результаті ви матимете міцний сіянець із потужною кореневою системою.

Загартовування

Якщо погода дивує теплими днями, починати загартовування можна як тільки розсада піде в ріст після пікірування. Провітрювання, легкі протяги вдень, винесення на балкон чи в теплицю потрібно починати з кількох хвилин на день і поступово робити все частішими, не дозволяючи температурі до виростання 4-5 листку падати нижче +15°С. Більш доросла розсада не злякається й +10°С. Як тільки умови дозволять, розсаду варто назовсім перемістити на балкон чи почати залишати в садку на ніч. Загартування має тривати хоча б 1,5-2 тижні до запланованої висадки.

Висадка

Місце для посадки варто підготувати заздалегідь, хоча б за пару тижнів. При перекопці в ґрунт вносять органічні добрива, коригують текстуру до пухкої, повітряної. Традиційно високі томати висаджують в першу декаду травня, низькі та середні – з середини травня до кінця першої декади червня. У теплицях, залежно від умов, помідорну розсаду висаджувати можна і раніше, обравши похмурий, неспекотний, маловітряний день.

Готовність розсади до висаджування оцінюють не лише за віком, а й по розвитку – рослини повинні сформувати до 8-9 листків. За декілька годин до висадки (або напередодні) розсаду підливають. Кущі помідорів висаджують з дотриманням дистанції в 30-40 см між рослинками. Розмір посадкових лунок повинен відповідати кореневій системі. Після рясного поливу теплою, відстояною водою можна відразу замульчувати землю.

Хвороби розсади помідорів

Жовтизна на листках може з’явитися від впливу низьких температур, через недостатню кількість ґрунту чи поживних речовин, від поганого освітлення чи через мікротравми в коренях. Трапляється, що при пересадці коріння утворює щільну грудку, й у сіянця виникають труднощі з живленням. Імовірною причиною жовтизни також може бути захворювання, наприклад, чорна ніжка або бура плямистість.

Найчастішою причиною загнивання розсади є надмірне зволоження ґрунту, особливо якщо відсутній дренаж. Якщо ви виявили ознаки загнивання, видаліть уражені рослини, розпушіть ґрунт і посипте його зверху деревним попелом. Гниють сіянці й від хвороб.

Найбільш частими захворюваннями розсади помідорів є чорна ніжка, біла й бура плямистості листя, чорна бактеріальна плямистість, бактеріальний рак, стрик, фітофтороз та мозаїка. Чорна ніжка – грибкова хвороба, що передається через ґрунт, а провокують її висока температура повітря й підвищена вологість. В ураженої рослини темніє, а потім і чорніє основа стебла, а потім гниє коріння. Знизити рівень небезпеки можна внесенням у ґрунт деревної золи. Для профілактики не нехтуйте стерилізацією ґрунтосуміші й насіння перед посівом та контролюйте вологість ґрунту. Уражені рослини необхідно видалити.

За матеріалами «Флорист-Х», «Зелена садиба»

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