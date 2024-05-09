Не можна поливати городні культури вдень, коли активність сонця найбільша

Перець вважається однією з найбільш примхливих городніх культур. Для гарного врожаю він потребує своєчасного підживлення та правильного поливу. І щодо останнього досвідчені городники мають 4 важливі поради.

Лише тепла вода

Перець, як і помідори й огірки, є теплолюбною культурою. При регулярному поливі холодною водою рослина скидає квітки, тому хорошого врожаю від неї не дочекатися. Тому використовуйте для поливу теплу відстояну воду.

Полив у правильну пору доби

Не можна поливати городні культури вдень, коли активність сонця найбільша, адже тоді рослини легко можуть отримати опіки. Перець треба поливати або в перші ранкові години, або ж увечері, коли сонце вже заходить.

Полив навколо стебла

При поливі перцю прямо під корінь ґрунт розмивається, оголюючи коріння, яке відтак цілий день випалює сонце. Крім того, є ризик зачепити коріння при розпушуванні ґрунту. Тому воду ллють на невеликій відстані навколо рослини.

Різна інтенсивність поливу на різних етапах розвитку

До цвітіння перець поливають помірно очікуючи, коли просохне ґрунт. Регулярний полив потрібен після початку цвітіння і коли безпосередньо зав'язуються плоди.