Після висаджування рослин полийте їх з розрахунку 0,5 літра води під кожен кущик

Під час вирощування овочів важливо не тільки вибрати правильне місце і забезпечити правильний полив, а й піклуватися про живлення рослин. Особливо це стосується такої примхливого болгарського перцю. Які органічні засоби потрібно додати в лунку при висадці розсади перцю, щоб захистити рослину та додати поживних речовин, розповідає Ukr.Media.

1. Розчин коров'яку (0,5 л на 1 відро води) відмінно підійде для підживлення перцю. У лунку слід влити по 1 літру такого розчину, потім додати перегній і ґрунт (по 400 г).

2. Зола і кісткове борошно. Додайте в лунку по жмені золи й 2 столові ложки кісткового борошна. Після цього також додайте компост і городній ґрунт, дотримуючись пропорцій, зазначених вище.

3. Попіл, цибулеве лушпиння і яєчна шкаралупа. Змішайте по жмені попелу, цибулевого лушпиння і яєчної шкаралупи.

4. Бананова шкірка. Подрібніть шматочки бананової шкірки й додайте їх у лунку при висадці. Бананова шкірка багата калієм, фосфором і кальцієм, що сприятливо впливає на ріст рослин.

Після висаджування рослин полийте їх з розрахунку 0,5 літра води під кожен кущик і вкрийте спанбондом, щоб саджанці могли адаптуватися до змін температури.