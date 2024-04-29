Багато городників при висадці картоплі вносять у землю деревну золу

Картоплю вирощує абсолютна більшість дачників – якщо не в промислових масштабах, то хоча б кілька рядочків для себе. І для успішного врожаю потрібен правильний догляд з моменту посадки, а саме – із вибору добрив, які ви додаєте в лунку з бульбами. Так, через одне популярне підживлення картопля виросте дрібною та хворобливою. Детальніше розповідає Ukr.Media.

Багато городників при висадці картоплі вносять у землю деревну золу, проте досвідчені аграрії радять не робити цього. По-перше, у золі накопичується велика кількість кальцію, який перешкоджає накопиченню калію картоплею. У результаті бульби ростуть дрібними та з низьким вмістом крохмалю.

Для повноцінного зростання картоплі потрібен слабокислий ґрунт або хоча б нейтральний, а попіл натомість розкислює ґрунт. Тому його застосування буде корисним лише у випадку занадто кислого ґрунту. Після внесення золи в слабокислий чи нейтральний ґрунт картопляне бадилля ростиме слабким, що не дозволить отримати хороший урожай. Крім того, внесення золи при висадженні картоплі може спровокувати появу парші, оскільки для цього їй відмінно підходить лужний ґрунт.