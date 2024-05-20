Якщо на ділянці сильно розрісся борщівник, то ефективним способом боротьби є його спалювання

Борщівник – це небезпечна рослина, часто її отруйні соки можуть викликати опіки. Окрім небезпеки для людей, борщівник шкодить і рослинам у саду.

«Флористікс» радить починати боротьбу з отруйною рослиною з хімічних препаратів (гербіцидів) ще в момент появи борщівника і проводити часті та інтенсивні обробки до самого початку цвітіння.

Концентрація розчину повинна бути в 2-3 рази сильніше, ніж запропоновано в інструкції. Трьох обприскувань з перервою в 2-3 тижні буде досить. Хімічну обробку проводять в похмурий день з дотриманням усіх запобіжних заходів: одягаючи щільний одяг з довгими рукавами, штани і рукавички.

Однак, якщо цвітіння вже почалося, то хімічна обробка не дасть результатів, і доведеться зрізати і спалити суцвіття, щоб рослина не розмножувалася самосівом.

Якщо на ділянці сильно розрісся борщівник, то ефективним способом боротьби є його спалювання. Цей спосіб вимагає великої обережності. Рослини обливають легкозаймистою рідиною таким чином, щоб всі суцвіття з плодами були вологими. І майте на увазі, що при горінні плоди будуть виділяти легкозаймисті ефірні масла.

Борщівник знищують і агротехнічними методами: плоскорізом обрізають коріння рослини на глибині 5 -10 см, зрізаючи точку росту. Але, якщо борщівник займає велику площу, доведеться вдатися до оранки, яку проводять кілька разів за вегетаційний період. В залежності від забур'яненості поля, це доведеться робити протягом 2-7 років. Восени оранку на ділянці з борщівником проводити не можна, так як вона буде сприяти накопиченню його насіння в грунті.

Дрібні сходи борщівника знищуються прополкою, але вони можуть з'являтися не тільки навесні, але і протягом усього літа, тому регулярно оглядайте ділянку і знищуйте молоді рослини.