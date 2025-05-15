Доломітове борошно – це природне джерело кальцію та магнію

Щоб часник виріс міцним, здоровим і дав великі головки, у травні важливо провести підживлення, яке активізує ріст і захистить рослину від пожовтіння. Один із перевірених способів – використання суміші на основі аміачного розчину та доломітового борошна. Такий склад не лише стимулює розвиток, а й покращує загальний стан часнику. Як його правильно використовувати, пише ділиться авторка YouTube-каналу «Городниця з Одеси».

Чому це працює

Доломітове борошно – це природне джерело кальцію та магнію. Воно знижує кислотність ґрунту, покращує засвоєння корисних речовин і зміцнює рослину. Магній потрібен для фотосинтезу, а кальцій – для формування міцної клітинної структури та стійкості до хвороб.

Аміак або нашатирний спирт – це легкодоступна форма азоту, яка швидко засвоюється кореневою системою. Азот стимулює ріст зеленої маси, покращує обмін речовин і запобігає пожовтінню листя, особливо під час весняної нестачі елементів живлення.

Склад добрива:

доломітове борошно – 200 г;

нашатир (нашатирний спирт) – 2 ст. л.;

вода – 10 л.

Як приготувати та використовувати

У відро з чистою водою всипте борошно, добре перемішайте. Додайте нашатир і ще раз перемішайте до однорідного стану. Перед внесенням добрива обов’язково розпушіть землю між рядками часнику й зволожте її водою. Потім обережно полийте рослини під корінь – близько 100 мл на кожен кущ.

Такий підхід дозволяє забезпечити часнику збалансоване живлення, необхідне для формування великих і щільних головок. Крім того, підживлення допомагає уникнути типових весняних проблем, як-от затримка росту чи побіління листя.