Часник почав жовтіти: що зробити, щоб врятувати урожай
Часник – одна з найпопулярніших культур на українських городах. Однак іноді навіть досвідчені городники стикаються з проблемою пожовтіння листя часнику. Це може бути сигналом про різні стреси або недоліки в догляді. УНІАН пише про основні причини пожовтіння часнику та способи їх усунення.
Основні причини пожовтіння часнику
Нестача азоту. Азот є основним елементом для росту рослин. Його дефіцит призводить до блідості та пожовтіння листя. Для підживлення можна використовувати сечовину або аміачну селітру. Розчиніть 2 ст. л. сечовини в 10 л води та полийте рослини.
Низька температура. Раптові весняні заморозки можуть пошкодити молоде листя часнику, спричиняючи їх пожовтіння. Для захисту від заморозків рекомендується вкривати грядки плівкою або агроволокном.
Нестача калію. Калій сприяє зміцненню клітинних стінок та підвищує стійкість рослин до хвороб. При його дефіциті краї листя стають бурими, а сама рослина – ослабленою. Для підживлення можна використовувати сульфат калію або деревну золу.
Недостатній полив. Часник потребує регулярного, але помірного поливу. Недостатня волога призводить до висихання листя, а надмірна – до загнивання коренів. Поливайте рослини вранці або ввечері, уникаючи попадання води на листя.
Невідповідний ґрунт. Часник віддає перевагу нейтральним або слабкокислим ґрунтам. Підвищена кислотність може призвести до поганого засвоєння поживних речовин. Для корекції кислотності можна використовувати вапно або деревну золу.
Рекомендації для відновлення здоров'я часнику
Обрізка пошкодженого листя. Видаляйте пожовкле або пошкоджене листя, щоб зменшити навантаження на рослину та сприяти її відновленню.
Підживлення. Використовуйте комплексні добрива, що містять азот, калій та мікроелементи. Підживлюйте часник у ранкові або вечірні години, коли немає прямого сонячного світла.
Полив. Забезпечте регулярний полив, особливо в періоди посухи. Уникайте перезволоження ґрунту.
Захист від хвороб та шкідників. Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та ознак хвороб. При виявленні проблем застосовуйте відповідні засоби захисту.