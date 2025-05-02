Раптові весняні заморозки можуть пошкодити молоде листя часнику

​Часник – одна з найпопулярніших культур на українських городах. Однак іноді навіть досвідчені городники стикаються з проблемою пожовтіння листя часнику. Це може бути сигналом про різні стреси або недоліки в догляді. УНІАН пише про основні причини пожовтіння часнику та способи їх усунення.​

Основні причини пожовтіння часнику

Нестача азоту. Азот є основним елементом для росту рослин. Його дефіцит призводить до блідості та пожовтіння листя. Для підживлення можна використовувати сечовину або аміачну селітру. Розчиніть 2 ст. л. сечовини в 10 л води та полийте рослини.​

Низька температура. Раптові весняні заморозки можуть пошкодити молоде листя часнику, спричиняючи їх пожовтіння. Для захисту від заморозків рекомендується вкривати грядки плівкою або агроволокном.​

Нестача калію. Калій сприяє зміцненню клітинних стінок та підвищує стійкість рослин до хвороб. При його дефіциті краї листя стають бурими, а сама рослина – ослабленою. Для підживлення можна використовувати сульфат калію або деревну золу.​

Недостатній полив. Часник потребує регулярного, але помірного поливу. Недостатня волога призводить до висихання листя, а надмірна – до загнивання коренів. Поливайте рослини вранці або ввечері, уникаючи попадання води на листя.​

Невідповідний ґрунт. Часник віддає перевагу нейтральним або слабкокислим ґрунтам. Підвищена кислотність може призвести до поганого засвоєння поживних речовин. Для корекції кислотності можна використовувати вапно або деревну золу.​

Рекомендації для відновлення здоров'я часнику

Обрізка пошкодженого листя. Видаляйте пожовкле або пошкоджене листя, щоб зменшити навантаження на рослину та сприяти її відновленню.​

Підживлення. Використовуйте комплексні добрива, що містять азот, калій та мікроелементи. Підживлюйте часник у ранкові або вечірні години, коли немає прямого сонячного світла.​

Полив. Забезпечте регулярний полив, особливо в періоди посухи. Уникайте перезволоження ґрунту.​

Захист від хвороб та шкідників. Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та ознак хвороб. При виявленні проблем застосовуйте відповідні засоби захисту.