Цибуля — одна з найбільш невибагливих рослин, як не потребують особливого догляду

Цибуля – один з найбільш невибагливих овочів, які не потребують особливого догляду. Проте, якщо ви хочете отримати багатий урожай з великими цибулинами, тоді варто підживляти саджанці у перші тижні після посадки.

«Флористікс» радить використоувати азотні підживлення, коли починає пробиватись зелене перо. Причиною цього є нестача азоту в ґрунті, через що у цибулі жовтіє і погано росте листя.

Трав’яний розчин

У 10 л води потрібно розбавити 1 л попередньо настояної збродженої трави.

Перший раз потрібно внести у ґрунт добрива, коли перо відростає на висоту 15-20 см. Після підживлення варто ще полити цибулю, щоб усі поживні речовини швидше досягли коріння.

Нашатирний спирт

Як азотну підживку часто використовують ще нашатирний спирт. Для цього потрібно 1 столову ложку спирту розбавити у 10 л води. Перед цим удобренням варто полити цибулю водою, щоб розчин краще увібрався у грунт.

Будь-яке з цих підживлень, чи трав'яний настій, чи розчин нашатирного спирту, потрібно вносити у ґрунт 2-3 рази з інтервалом 10-14 днів.

Чим ще підживити цибулю, радять «Вікна»: