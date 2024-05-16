Чим підживити цибулю, щоб не жовтіло листя: 9 варіантів добрива
Цибуля – один з найбільш невибагливих овочів, які не потребують особливого догляду. Проте, якщо ви хочете отримати багатий урожай з великими цибулинами, тоді варто підживляти саджанці у перші тижні після посадки.
«Флористікс» радить використоувати азотні підживлення, коли починає пробиватись зелене перо. Причиною цього є нестача азоту в ґрунті, через що у цибулі жовтіє і погано росте листя.
Трав’яний розчин
У 10 л води потрібно розбавити 1 л попередньо настояної збродженої трави.
Перший раз потрібно внести у ґрунт добрива, коли перо відростає на висоту 15-20 см. Після підживлення варто ще полити цибулю, щоб усі поживні речовини швидше досягли коріння.
Нашатирний спирт
Як азотну підживку часто використовують ще нашатирний спирт. Для цього потрібно 1 столову ложку спирту розбавити у 10 л води. Перед цим удобренням варто полити цибулю водою, щоб розчин краще увібрався у грунт.
Будь-яке з цих підживлень, чи трав'яний настій, чи розчин нашатирного спирту, потрібно вносити у ґрунт 2-3 рази з інтервалом 10-14 днів.
Чим ще підживити цибулю, радять «Вікна»:
- аміачна селітра – 2 ст. л. на відро води (розлити добриво під коріння цибулі);
- нітрофоска – 2 ст. л. на відро води (розлити добриво під коріння або розсипати порошок по землі);
- калійна сіль – 1 ч. л. на відро води (кореневе підживлення);
- попіл – 500 г на 1 м2 (розсип по землі);
- попіл, настояний на воді, – 300 г попелу залити 10 л окропу, настоювати три дні (вилити на грядки);
- пташиний послід – розвести у пропорції 1:20 з водою, 500 г на відро води;
- свіжі або сухі дріжджі – 10 г сухих дріжджів (або 1 кг свіжих) змішати з 2 ст. л. цукру на відро теплої води.