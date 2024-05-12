Огірки будуть добре рости, якщо в лунку покласти 1 ст. л. кісткового борошна і 1 ст. л. гранульованого курячого посліду

Огірки є досить простими в догляді, тому їх часто саджають навіть початківці. Однак їм, як і будь-яким рослинам, для швидкого зростання й хорошого врожаю потрібні певні добрива, особливо розсаді. Які саме – розповідає Ukr.Media.

Підгодівлю можна сипати безпосередньо в лунку або відразу внести добрива на всю поверхню грядки, оскільки в огірків поверхнева коренева система. Тому огірки садять з мінімальним кроком у 30 см, а лунки копають на глибину 20 см з урахуванням внесення добрив.

Як добрива можна використовувати органіку. Наприклад, у лунку можна покласти порубану бананову шкірку, молоду кропиву, перегній або компост. Під кожну рослину укладають приблизно жменю обраного добрива, потім прикопують його ґрунтом, проливають водою і висаджують огіркову розсаду.

Огірки будуть добре рости, якщо в лунку покласти 1 ст. л. кісткового борошна і 1 ст. л. гранульованого курячого посліду. Ці підживлення містять азот, калій, магній, фосфор та інші корисні речовини. Добрива в лунці також потрібно присипати ґрунтом і пролити водою.

Також можна використовувати суміш сульфату калію (1 ч. л.) і суперфосфату (0,5 ч. л.) або азофоски (1 ч. л.). Ці добрива багаті азотом, фосфором і калієм, які необхідні молодим рослинам.