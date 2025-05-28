Їжаки – природні вороги багатьох садових шкідників

Їжаки – це не лише милі нічні мешканці садів, а й важливі союзники в боротьбі з шкідниками. Однак їхня присутність може мати як позитивний, так і негативний вплив на рослини. Чому варто бути обережними з цими колючими тваринками, пишуть «Новини.LIVE».

Чим їжаки корисні для саду

Їжаки – природні вороги багатьох садових шкідників. Вони поїдають слимаків, жуків, гусениць, черв'яків та інших комах, що можуть шкодити рослинам. Їхня здатність знищувати шкідників без застосування хімічних засобів робить їх цінними помічниками для садівників.

Коли їжаки можуть зашкодити рослинам

Незважаючи на їхню користь, їжаки можуть мати й негативний вплив:

пошкодження коренів та молодих рослин : їжаки інколи риють землю в пошуках їжі, що може призвести до пошкодження кореневої системи рослин;

пошкодження гнізд птахів : їжаки можуть знищувати гнізда наземних птахів, поїдаючи яйця або пташенят;

переносники хвороб: їжаки можуть бути носіями хвороб, таких як сальмонельоз, дерматомікоз, лептоспіроз та сказ. Вони також можуть переносити бліх і кліщів, які є переносниками кліщового енцефаліту, туляремії та хвороби Лайма.

Як зменшити ризики

Щоб мінімізувати негативний вплив їжаків на садові рослини, можна вжити таких заходів: