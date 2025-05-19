Обробку території краще проводити в суху погоду

З приходом весни в зелених зонах – від міських парків до приватних дач – зростає активність кліщів, що можуть переносити серйозні інфекції, зокрема бореліоз (хворобу Лайма) та кліщовий енцефаліт. Уникнути небезпеки на власній ділянці цілком реально, використовуючи прості й натуральні засоби, про які пише «Субота».

Ефірні олії як природний бар’єр

Рослинні аромамасла, зокрема лаванди, чайного дерева та евкаліпта мають властивість відлякувати кліщів. Щоб зробити захисний спрей, змішайте кілька крапель обраної олії з водою, перелийте рідину в пляшку з розпилювачем і обробіть територію навколо дому, клумби та садові доріжки.

Оцет проти кліщів та їхнього потомства

Оцтовий розчин допомагає боротися не лише з дорослими особинами, а й знищує їхні яйця. Розведіть оцет з водою у співвідношенні 1:1, налийте в пульверизатор і рівномірно розпиліть на траву, кущі та уздовж огорожі.

Сірка – точковий засіб при ураженні

Якщо паразити вже з’явилися, ефективно діє порошкова сірка. Її потрібно посипати на уражені місця, дотримуючись рівномірного шару. При необхідності повторіть обробку через кілька днів.

Обробку території краще проводити в суху погоду, зранку або під вечір, щоб засоби подовше зберігали свою дію.