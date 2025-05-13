Цитронела, або лимонна трава, часто використовується в засобах від комарів

У теплу пору року комарі можуть стати справжньою проблемою, особливо для дачників, які проводять багато часу на свіжому повітрі. Щоб зменшити їхню активність, можна використовувати природні методи, зокрема висаджувати рослини, які відлякують комах своїм запахом. Про них пише УНІАН.

Цитронела: популярний, але не надто ефективний варіант

Цитронела, або лимонна трава, часто використовується в засобах від комарів завдяки своєму характерному запаху. Однак насправді її ефективність у відлякуванні комарів обмежена. Жива рослина містить лише невелику кількість активної речовини цитронелалу, тому її запах не завжди достатній для відлякування комах. Для досягнення кращого ефекту можна використовувати ефірну олію цитронели або вирощувати інші рослини з більш вираженим відлякувальним ефектом.

Перцева м'ята: ароматна і корисна

Перцева м'ята – ще одна рослина, яка може допомогти відлякати комарів. Її сильний запах не лише неприємний для комах, але й додає свіжості у саду. М'яту можна використовувати як у свіжому вигляді, так і для приготування чаю чи настоянок. Вона також має антисептичні властивості, що робить її корисною не лише для відлякування комарів.

Лаванда: краса і захист

Лаванда – це не лише декоративна рослина з приємним ароматом, але й ефективний засіб проти комарів. Її запах відлякує комах, а також приваблює корисних запилювачів, таких як бджоли та метелики. Лаванда добре росте на сонячних ділянках з добре дренованим ґрунтом і не вимагає особливого догляду.