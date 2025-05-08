Для боротьби з мурахами та попелицями можна використовувати безпечні та ефективні народні методи

Мурахи часто сприймаються як нешкідливі комахи, але насправді вони можуть завдати серйозної шкоди садовим рослинам, зокрема яблуням. Ці комахи активно взаємодіють із попелицею, що призводить до зниження врожайності та здоров'я дерев. Зрозуміти механізм цієї взаємодії та вжити заходів для захисту рослин – важливо для кожного садівника, пишуть «UA.Новини».

Як мурахи шкодять яблуням

Мурахи активно захищають попелицю від її природних ворогів, таких як сонечка та паразитичні оси. Вони навіть переносять попелицю на нові рослини, створюючи нові колонії. Це призводить до значного збільшення популяції попелиці, що, в свою чергу, спричиняє:

зниження врожайності : попелиця висмоктує сік з молодих пагонів, що призводить до їхнього відмирання та зменшення кількості плодів;

поява сажистого грибка : виділення попелиці, відоме як медяна роса, сприяє розвитку сажистого грибка, який покриває листя та плоди, знижуючи їхню фотосинтетичну активність;

загальне ослаблення дерева: постійне висмоктування соку призводить до ослаблення рослини, зменшуючи її стійкість до хвороб та шкідників.

Народні методи боротьби з мурахами

Для боротьби з мурахами та попелицями можна використовувати безпечні та ефективні народні методи: