Мурашники на садових ділянках можуть стати серйозною проблемою для власників. Мурахи часто порушують природний баланс, адже вони активно захищають шкідників, зокрема попелиць, від їхніх природних ворогів. Попелиці, виділяючи солодкий сік, приваблюють мурах, які охороняють їх від корисних комах, таких як сонечка. Це створює сприятливі умови для розвитку попелиць, що може призвести до значних пошкоджень культурних рослин. Як їх позбутись, пише ТСН.

Як боротися з мурашками

Насамперед варто визначити, чи дійсно мурахи завдають шкоди вашим рослинам. Якщо ви помітили їхню активність біля ослаблених або пошкоджених рослин, це може бути ознакою присутності попелиць або інших шкідливих комах. У такому випадку важливо вжити заходів, щоб зупинити поширення проблеми.

Одним з ефективних методів боротьби з мурашниками є застосування природних засобів. Наприклад, можна посипати навколо мурашника мелену корицю, перець або часник, оскільки ці запахи неприємні для мурах і змушують їх покинути своє гніздо. Інші трави, такі як пижмо або полин, також добре відлякують комах завдяки своїм сильним ароматам.

Іншим методом є фізичне знищення мурашників, наприклад, шляхом заливання їх водою або викопування гнізд. Однак цей спосіб не завжди ефективний, оскільки мурахи можуть швидко відновити свої поселення. Якщо природні методи не допомогли, можна звернутися до спеціальних засобів, проте слід вибирати ті, що не шкодять рослинам, тваринам чи навколишньому середовищу.

Профілактика появи мурах

Якщо мурашники на садовій ділянці стають серйозною проблемою, важливо застосовувати не тільки методи боротьби, а й профілактичні заходи для попередження їх появи. Ось кілька порад: