Садіть на ділянці рослини, які відлякують кротів: нарциси, чорнобривці, рябчик імператорський

Милі, на перший погляд, гризуни можуть стати справжньою проблемою для власників приватних домоволодінь. Кроти здатні перерити ідеально рівну ділянку, і роблять вони це дуже швидко. У пошуках їжі (гусениць, личинок, дощових черв'яків, слимаків та всіляких комах) вони риють тунелі на глибині 30-50 см. Такі підкопи не лише псують ландшафт, а й знищують рослини. Як позбутися кротів – ефективно та гуманно – розповідає «Епіцентр».

Паркан

Коли задаєшся питанням, як позбутися кротів на городі, перше, що спадає на думку – це всілякі хімікати, пастки, відлякувачі та народні засоби. Але ще можна захистити свою ділянку справді надійним парканом від кротів.

Щоб не допустити на своїй ділянці появи кротів, варто звести паркан із міцним фундаментом. Для цього по периметру потрібно вирити канаву і наповнити її цеглою, щебенем або побитим шифером. Також деякі досвідчені дачники радять закопати в землю сітку чи сталеві листи. Найбільш ефективний захист, коли огорожа входить під землю на 1 м і височить над нею на 20 см. Паркан – це, мабуть, найнадійніший спосіб позбутися кротів, але і найдорожчий.

Найгуманніші методи

Звукові та ультразвукові відлякувачі кротів.

Візуально ці пристрої нагадують невеликі цвяшки або канцелярські кнопки. Краще запастись ними у великій кількості, щоб розставити по периметру всієї ділянки, встромивши в землю. Відлякувачі видають певний звук та вібрацію, які чудово передаються по землі. Незважаючи на те, що кроти не бачать, слух у них розвинений чудово: навіть тихі звуки і невелика вібрація лякають їх, і тварини прагнуть якнайшвидше покинути небезпечну територію.

Пастка для кротів.

Вам потрібно розкопати кротовину та замінити частину тунелю пасткою-трубою. Зверху прикрийте її фанерою або чимось ще, щоб усередину не падало світло. Як тільки кріт потрапляє в пастку, потрібно винести його якнайдалі за межі своєї ділянки. Врахуйте, що ці гризуни живуть всього 14 год без харчування, тому тунель доведеться перевіряти досить часто.

Таблетки та гранули від кротів.

Ці засоби мають неприємний для гризунів запах. Таблетки та гранули потрібно закопати в тунелі або по всьому периметру ділянки.

Народні засоби

Замість ультразвукових пасток можна використовувати радіоприймач на батарейках. Увімкніть його і заверніть у поліетиленовий пакет, а потім відправте в кротовину – той самий горбик, який так псує ваш газон.

Для створення вібрації, якої так бояться кроти, можна змайструвати вертушку. Це невигадливий пристрій, який складається з металевого або дерев'яного штиря з консервною банкою або пластиковою пляшкою зверху. Вертушка обертається за рахунок вітру, що спричиняє вібрацію.

Дехто вважає за краще робити пастки-труби для кротів своїми руками. Розкопайте кротовину та встановіть туди скляну банку або невелике пластикове відерце, попередньо засипавши дно шаром ґрунту. Ви можете покласти в ємність кілька черв'яків або личинок, які приваблюватимуть крота і дозволять йому бути ситим до того моменту, як ви його виявите. Тваринка вчує ласощі і попрямує до них тунелем, а потім впаде в банку або відро.

Кроти мають добре розвинений нюх і особливо не переносять запахи бензину, мазуту, кави, часнику, рицинової олії, тухлих яєць, риби та гострого перцю. Ці «інгредієнти» достатньо лише закопати у землю.

Садіть на ділянці рослини, які відлякують кротів: нарциси, чорнобривці, рябчик імператорський. Нарциси досить токсичні для кротів, тому садити їх не зовсім гуманно. Чорнобривці – це природні інсектициди, які позбавляють кротів їхньої їжі: личинок, комах та інших шкідників. А ось рябчик імператорський має запах, який терпіти не можуть кроти. До речі, кріп, селера, часник, цибуля, базилік теж мають інтенсивний специфічний аромат. Висадивши такі культури по периметру городу, ви отримаєте не лише захист від кротів, а й урожай.