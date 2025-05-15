Врятуйте врожай від плодожерки: як позбутися черв'яків на яблуні
Яблунева плодожерка – один із найбільш небезпечних шкідників плодових дерев, здатний завдати значної шкоди врожаю. Її гусениці проникають у плоди, поїдаючи їх м’якоть і насіння, що призводить до їх загнивання та опадання. Завдяки своєму широкому ареалу поширення та здатності до швидкого розмноження, плодожерка є серйозною загрозою для садівників. Як її позбутись, пише Vertebrolog.
Біологія плодожерки
Життєвий цикл плодожерки включає кілька етапів:
яйце: самки відкладають яйця на листя або плоди яблунь;
гусениця: вилуплені гусениці проникають у плоди через квітконіжку або бічну частину, харчуючись їх м’якоттю та насінням;
лялечка: після завершення харчування гусениці залишають плід і перетворюються на лялечку під корою дерева або в ґрунті;
метелик: з лялечок з’являються метелики, які відкладають нові яйця, продовжуючи цикл.
Зазвичай за сезон розвиваються два покоління плодожерки, але за сприятливих умов може бути і три. Кожне покоління здатне завдати значної шкоди врожаю.
Методи боротьби з плодожеркою
Хімічні засоби
Для боротьби з плодожеркою використовуються інсектициди, які ефективні проти гусениць. Однак їх застосування слід обмежити першим поколінням, оскільки пізніше обробка може призвести до накопичення пестицидів у плодах.
Біологічні методи
феромонні пастки: використовуються для моніторингу активності метеликів і визначення оптимального часу для обробки;
природні вороги: залучення хижих комах, таких як золотоочки та сонечка, може допомогти контролювати популяцію плодожерки.
Механічні методи
ловчі пояси: обв’язування стовбурів дерев смужками мішковини або картону дозволяє збирати гусениць, які спускаються з плодів;
очищення кори: регулярне видалення відмерлої кори з дерев знижує кількість місць для зимівлі лялечок.
Агрокультурні заходи
видалення падалиці: збір і знищення опалих плодів зменшує джерела інфекції;
перекопування ґрунту: під час осіннього догляду перекопування пристовбурових кіл допомагає знищити лялечок, що зимують у ґрунті.