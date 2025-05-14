Щоб не допустити розвитку гусениць, важливо регулярно прибирати сміття

Капуста – це одна з улюбленої їжі для слимаків і гусениць, які можуть нанести серйозну шкоду врожаю, якщо не вжити належних заходів по боротьбі з ними. «Сад та город» пише, як захистити капусту від гусениць та слимаків, щоб отримати здоровий і багатий урожай.

Як обробляти капусту від слимаків і гусениць

Якщо ви хочете обробляти капусту без застосування сильних хімічних засобів, можна спробувати кілька безпечних способів. Наприклад, один із варіантів – використання розчину лугу. Цей метод є м'якшим і може допомогти у боротьбі з паразитами без шкоди для рослин.

Біологічні засоби – ще один варіант для обробки капусти. Ці препарати містять живі бактерії або гриби, які знищують шкідників. Однак вони найефективніші на ранніх етапах розвитку комах. Наприклад, препарати на основі лепідоціду дуже добре працюють проти гусениць, коли температура підвищується вище +18°C.

Також можна застосовувати народні методи, наприклад, поливати капусту настоєм цибулиння, яке відлякує шкідників.

Біопрепарати

Біологічні засоби, на відміну від хімічних, не завдають шкоди людині або тваринам. Вони мають нейротоксичну дію, що паралізує шкідників і через кілька годин після обробки вони припиняють харчуватися і гинуть. Один з найефективніших біопрепаратів – «Актофіт», який можна використовувати до 12 разів за сезон.

Хімічні засоби

Хімічні препарати використовуються рідше, оскільки вони можуть залишати токсичні залишки в качанах. Проте, якщо шкідників багато, можна застосувати системні засоби на ранніх етапах розвитку, коли качани ще не почали формуватися. Важливо пам'ятати, що такі засоби можуть бути небезпечні для домашніх тварин і людей.

Народні методи

Між тим, багато городників обирають перевірені народні засоби, які не тільки ефективні, а й доступні. Одним з таких є деревна зола, яку розсипають навколо капусти. Цей метод допомагає не тільки відлякати шкідників, але й покращити родючість ґрунту.

Інший популярний метод – використання настоїв з часнику або цибулиння. Вони мають відлякувальну дію на гусениць і слимаків.

Для боротьби з слимаків можна використовувати пастки з пивом або дріжджами, які приваблюють молюсків. Також допомагають розчини з оцтом або гірким перцем, які можуть ефективно відлякувати паразитів.

Заходи профілактики

Краще запобігти проблемі, ніж боротися з нею. Для цього потрібно забезпечити хороший догляд за капустою. Регулярно видаляйте бур’яни, рихліть ґрунт та проводьте своєчасні підгодівлі. Також корисно використовувати чорнобривці, які відлякують шкідливих комах.

Щоб не допустити розвитку гусениць, важливо регулярно прибирати сміття, що може стати місцем для їх прихистку. Також варто звернути увагу на своєчасне знищення яєць, які відкладають самки гусениць на початку літа.