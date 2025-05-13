Хрущ атакує городи й сади: як боротися з набридливим шкідником
Хрущ – один із найпоширеніших шкідників садів та городів. Його личинки пошкоджують коріння рослин, а дорослі особини – листя та квіти. Для ефективної боротьби з цим шкідником необхідно застосовувати різноманітні методи, про які пише Asterias.
Вилов дорослих жуків
Одним із найефективніших способів зменшити чисельність хрущів є відлов дорослих особин:
Світлові пастки: встановіть ємність, обмазаною зсередини липкою речовиною (наприклад, солідолом), та розмістіть джерело світла. Жуки, приваблені світлом, потраплятимуть у пастку.
Клейові пастки: нанесіть клейку речовину на газету та розкладіть її на грядках або повісьте на деревах. Жуки прилипнуть до пастки.
Агротехнічні методи
Агротехнічні заходи допомагають зменшити чисельність хрущів та їхніх личинок:
Перекопування ґрунту: регулярне перекопування на глибину 10-20 см допомагає знищити личинок, які знаходяться на такій глибині.
Мульчування: покриття ґрунту соломою, тирсою або іншими матеріалами ускладнює доступ дорослих жуків до ґрунту для відкладання яєць.
Використання сидератів: посів білої конюшини або люпину в пристовбурних колах дерев та чагарників допомагає зменшити чисельність личинок, оскільки ці рослини не сприяють їхньому розвитку.
Біологічні методи
Використання біологічних препаратів є екологічно безпечним способом боротьби з хрущами:
«Немабакт»: препарат на основі ентомопатогенної нематоди, яка проникає в організм личинки та спричиняє її загибель.
«Броверин»: біологічний інсектицид на основі ентомопатогенного грибка, який проникає в тіло шкідника та отруює його токсинами.
Хімічні препарати
У разі серйозного ураження можна застосовувати хімічні засоби:
«Землін»: препарат, спеціально розроблений для боротьби з личинками хруща та дротяником.
«Базудин»: інсектицид, ефективний проти ґрунтових шкідників, зокрема личинок хруща.
«Почин»: інсектицидний засіб, що знищує шкідників, які живуть у ґрунті.
«Актара»: препарат широкого спектру дії, ефективний при обробці рослин та внесенні в ґрунт.
«Актофіт»: біологічний інсектицид, створений на основі природних нейротоксинів, які проникають в організм шкідника та сприяють його загибелі.
Народні методи
Для боротьби з хрущами можна використовувати народні засоби:
Розчин нашатирного спирту: розчиніть 1-2 мл нашатирного спирту в 1 л води та пролийте ґрунт у пристовбурних колах дерев та чагарників.
Розчин солі та нашатирного спирту: розчиніть 200 г солі та 2 ст. л. нашатирного спирту в 10 л води та пролийте грядки.
Розчин марганцівки: розчиніть 5 г марганцівки в 10 л води та пролийте землю біля рослин.
Цибулевий настій: заваріть 1 кг цибулиння в 10 л води, настоюйте 2-3 дні та поливайте рослини під корінь.