Є кілька методів боротьби з кротами, які можуть бути не тільки дієвими, але й безпечними

Кроти на дачній ділянці – це завжди велика проблема для будь-якого садівника. Незважаючи на те, що ці маленькі гризуни корисні тим, що борються з комахами та поїдають личинки й дощових черв’яків, їхня діяльність може завдати значної шкоди. Підземні ходи кротів псують корені рослин, а невеликі пагорби з ґрунту, які вони залишають після себе, виглядають непривабливо і можуть ускладнити догляд за газоном чи квітниками. Через це багатьом дачникам доводиться шукати способи, як швидко й ефективно позбутися кротів. Детальніше про це пише «Книга порад».

Є кілька методів боротьби з кротами, які можуть бути не тільки дієвими, але й безпечними для навколишнього середовища та інших тварин на ділянці. Найбільш популярні способи включають відлякування за допомогою запахів і звуків, а також використання різноманітних рослин і матеріалів для створення бар'єрів.

Використання рослин для відлякування

Одним з найбільш природних і безпечних способів боротьби з кротами є посадка рослин, запах яких їм неприємний. Кроти дуже не люблять сильні запахи, тому їх варто використовувати на ділянці, де вони часто з'являються. До таких рослин належать:

чорнобривці – їх запах дуже дратує кротів;

– їх запах дуже дратує кротів; лаванда – не тільки відлякує шкідників, а й дарує чудовий аромат вашій ділянці;

– не тільки відлякує шкідників, а й дарує чудовий аромат вашій ділянці; бузина – її запах також відлякує кротів;

– її запах також відлякує кротів; часник – цей аромат відомий своєю здатністю відганяти різних шкідників, у тому числі кротів;

– цей аромат відомий своєю здатністю відганяти різних шкідників, у тому числі кротів; базилік – ще одна рослина, яка може допомогти відлякати кротів завдяки своєму специфічному запаху.

Посадивши ці рослини в місцях, де часто з’являються кроти, ви зможете створити для них несприятливі умови для проживання. Вони просто покинуть вашу ділянку, шукаючи місце з більш приємними для себе умовами.

Використання запахів для відлякування

Крім рослин, є й інші способи відлякати кротів за допомогою запахів. Ось деякі з них:

шерсть тварин і людське волосся – кроти не люблять запахи собачої та котячої шерсті, а також людського волосся. Для цього можна зібрати шерсть з щітки або використовувати волосся після стрижки. Формуйте маленькі кульки з волосся та покладіть їх прямо в нори кротів;

– кроти не люблять запахи собачої та котячої шерсті, а також людського волосся. Для цього можна зібрати шерсть з щітки або використовувати волосся після стрижки. Формуйте маленькі кульки з волосся та покладіть їх прямо в нори кротів; оцет і солярка – ці запахи також ефективно відлякують кротів, змушуючи їх покинути вашу ділянку;

– ці запахи також ефективно відлякують кротів, змушуючи їх покинути вашу ділянку; рибний запах – найбільш неприємним для кротів є запах риби. Ви можете кинути в нору скелет оселедця або іншу рибу, щоб змусити кротів залишити ваше господарство. Це дуже дієвий, хоча й не найприємніший метод, але він точно допоможе позбутися шкідників.

Використання спеціальної сітки для захисту від кротів

Ще одним дуже ефективним методом боротьби з кротами є встановлення спеціальної сітки, яка не дозволить їм проникнути на вашу ділянку. Сітка повинна бути розташована на достатній глибині, щоб кроти не могли підкопати її.

розкатайте сітку по землі перед посадкою рослин або газону;

закріпіть її так, щоб вона не зрушувалась, і засипте її ґрунтом, створюючи ще один бар’єр для шкідників;

зверху можна засіяти травою або висадити інші рослини, що додасть ділянці привабливого вигляду.

Встановлення ультразвукових відлякувачів

Іншим методом боротьби з кротами є використання ультразвукових відлякувачів, які діють на основі випромінювання, що не сприймається людським вухом, але є дуже неприємним для тварин. Ці пристрої працюють від батарейок або сонячних панелей і ефективно проганяють кротів і інших підземних шкідників.

Це зручний і безпечний метод, який не вимагає великих зусиль, проте він може бути дещо дорогим для деяких дачників.