Як відлякати кротів з ділянки ще на початку весни: 4 ефективні способи
Кроти на дачній ділянці – це завжди велика проблема для будь-якого садівника. Незважаючи на те, що ці маленькі гризуни корисні тим, що борються з комахами та поїдають личинки й дощових черв’яків, їхня діяльність може завдати значної шкоди. Підземні ходи кротів псують корені рослин, а невеликі пагорби з ґрунту, які вони залишають після себе, виглядають непривабливо і можуть ускладнити догляд за газоном чи квітниками. Через це багатьом дачникам доводиться шукати способи, як швидко й ефективно позбутися кротів. Детальніше про це пише «Книга порад».
Є кілька методів боротьби з кротами, які можуть бути не тільки дієвими, але й безпечними для навколишнього середовища та інших тварин на ділянці. Найбільш популярні способи включають відлякування за допомогою запахів і звуків, а також використання різноманітних рослин і матеріалів для створення бар'єрів.
Використання рослин для відлякування
Одним з найбільш природних і безпечних способів боротьби з кротами є посадка рослин, запах яких їм неприємний. Кроти дуже не люблять сильні запахи, тому їх варто використовувати на ділянці, де вони часто з'являються. До таких рослин належать:
- чорнобривці – їх запах дуже дратує кротів;
- лаванда – не тільки відлякує шкідників, а й дарує чудовий аромат вашій ділянці;
- бузина – її запах також відлякує кротів;
- часник – цей аромат відомий своєю здатністю відганяти різних шкідників, у тому числі кротів;
- базилік – ще одна рослина, яка може допомогти відлякати кротів завдяки своєму специфічному запаху.
Посадивши ці рослини в місцях, де часто з’являються кроти, ви зможете створити для них несприятливі умови для проживання. Вони просто покинуть вашу ділянку, шукаючи місце з більш приємними для себе умовами.
Використання запахів для відлякування
Крім рослин, є й інші способи відлякати кротів за допомогою запахів. Ось деякі з них:
- шерсть тварин і людське волосся – кроти не люблять запахи собачої та котячої шерсті, а також людського волосся. Для цього можна зібрати шерсть з щітки або використовувати волосся після стрижки. Формуйте маленькі кульки з волосся та покладіть їх прямо в нори кротів;
- оцет і солярка – ці запахи також ефективно відлякують кротів, змушуючи їх покинути вашу ділянку;
- рибний запах – найбільш неприємним для кротів є запах риби. Ви можете кинути в нору скелет оселедця або іншу рибу, щоб змусити кротів залишити ваше господарство. Це дуже дієвий, хоча й не найприємніший метод, але він точно допоможе позбутися шкідників.
Використання спеціальної сітки для захисту від кротів
Ще одним дуже ефективним методом боротьби з кротами є встановлення спеціальної сітки, яка не дозволить їм проникнути на вашу ділянку. Сітка повинна бути розташована на достатній глибині, щоб кроти не могли підкопати її.
- розкатайте сітку по землі перед посадкою рослин або газону;
- закріпіть її так, щоб вона не зрушувалась, і засипте її ґрунтом, створюючи ще один бар’єр для шкідників;
- зверху можна засіяти травою або висадити інші рослини, що додасть ділянці привабливого вигляду.
Встановлення ультразвукових відлякувачів
Іншим методом боротьби з кротами є використання ультразвукових відлякувачів, які діють на основі випромінювання, що не сприймається людським вухом, але є дуже неприємним для тварин. Ці пристрої працюють від батарейок або сонячних панелей і ефективно проганяють кротів і інших підземних шкідників.
Це зручний і безпечний метод, який не вимагає великих зусиль, проте він може бути дещо дорогим для деяких дачників.