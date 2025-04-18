Слимаки – це безпанцирні черевоногі молюски, які харчуються рослинами

З настанням весни та літа багато городників стикаються з непроханими гостями – слимаками, які активно знищують урожай. Якщо не вжити заходів, ці молюски можуть завдати значної шкоди грядкам і залишити вас без довгоочікуваних плодів праці. Як ефективно боротися зі слимаками на городі та навіть у домі пишуть «Вікна».

Слимаки і чим вони небезпечні

Слимаки – це безпанцирні черевоногі молюски, які харчуються рослинами. Вони з легкістю з’їдають усе, що трапляється їм на шляху: буряк, моркву, капусту, баклажани, перець, томати та зелень. Їх не зупиняє ні дощ, ні зміна погоди – навпаки, волога стимулює їх активність. Найчастіше вони виповзають на полювання під вечір або вночі, а вдень ховаються в тіні під листям, тому побачити їх не так просто.

Чому слимаки з’являються на ділянці

Причин появи слимаків декілька:

волога погода : дощова весна, затяжне літо або тепла зима створюють ідеальні умови для розмноження молюсків;

зараження ділянки : яйця слимаків або самі особини можуть потрапити на грядки разом із розсадою або ґрунтом;

надмірне зволоження : частий полив сприяє створенню сприятливого середовища для шкідників;

густі посадки : зарості бур’янів і надмірно щільно висаджені культури – ще один чинник, що приваблює слимаків;

опале листя і сміття: під такими укриттями молюски зимують, а навесні активно розмножуються.

Як боротися зі слимаками на городі

Існує чимало безпечних і дієвих способів позбутися слимаків:

обприскування капусти гарячою водою (не окропом, а приблизно 60–70°C);

обробка листя розчином кави — аромат та кислотність їм неприємні;

полив міжрядь солоною водою (100 г солі на 10 л);

використання води з нашатирним спиртом (співвідношення 1:6);

створення природних бар’єрів: посипання ґрунту довкола рослин піском, вапном, золою, подрібненою яєчною шкаралупою або сажею;

встановлення пасток – змочених ганчірок або мішковини, під які слимаки заповзають на день;

пластикові жолобки з широкими краями, що обмежують доступ молюсків до стебел.

Як позбутися слимаків у будинку

У разі, якщо слимаки з'явилися в приміщенні, можна скористатися простими й безпечними для людей засобами:

звичайна сіль – ефективно сушить тіло слимака;

гірчичний порошок – має відлякувальний запах;

розчинна кава – дратує слизову оболонку молюсків.

Достатньо насипати обраний засіб на аркуш паперу та розкласти в тих місцях, де помічено шкідників.