Запах золи здатен відлякувати не тільки мурах, а й інших комах, що мешкають у ґрунті

Мурахи на городі – це справжні шкідники, які можуть завдати чималої шкоди вашим рослинам. Хоча на початку вони не здаються настільки небезпечними, з часом їхня кількість може різко збільшитися, і вони почнуть вторгатися на ваші грядки та навіть в оселю. Щоб зберегти здоров’я рослин і захистити урожай, варто заздалегідь подумати, як позбутися цих маленьких непроханих гостей. «Новий дім» пише про кілька ефективних способів боротьби з мурахами, які допоможуть очистити ділянку від шкідників.

Борна кислота

Один з найпоширеніших і доступних методів боротьби з мурахами – це використання борної кислоти. Її можна знайти в аптеці або магазині для садівників. Щоб ефективно позбутися цих комах, змішайте борну кислоту з цукровим піском у рівних пропорціях. Отриману суміш розсипте біля місць скупчення мурах, а також по стежках, якими вони часто рухаються. Цукор приваблює комах, а борна кислота, яка потрапляє в організм мурах, призводить до їх загибелі. Крім того, цей метод абсолютно безпечний для рослин і ґрунту.

Зола

Запах золи здатен відлякувати не тільки мурах, а й інших комах, що мешкають у ґрунті. Окрім своїх відлякувальних властивостей, зола є чудовим добривом, яке збагачує землю мікроелементами. Для боротьби з мурахами просто посипте попелом місця їхнього скупчення, особливо навколо мурашників. Цей метод має подвійний ефект – не лише бореться з мурахами, а й підвищує родючість ґрунту, що позитивно вплине на ваші рослини.

Окріп

Якщо ви помітили активність мурах на ділянці, можете використовувати звичайний окріп. Закип’ятіть воду та обережно вилийте кілька літрів прямо на мурашник. Це миттєво знищить більшість мурах і їхню колонію. Для кращого результату повторіть процедуру через 3-4 дні, щоб знищити тих мурах, які могли втекти та повернутися. Окроп має моментальний ефект, але його недоліком є те, що він може пошкодити рослини, якщо потрапить на них.

Професійні засоби

Якщо народні методи не дають бажаного результату, можна звернутися до професійних засобів, що ефективно знищують мурах. У продажу є багато варіантів, серед яких найефективнішими вважаються засоби, що містять хлорпірифос або діазинон. Ці речовини забезпечують швидке та ефективне знищення мурашників. Вибір форми засобу (порошок, гранули, рідина чи гель) залежить від ваших уподобань і зручності використання. Важливо пам’ятати, що ці препарати можуть бути токсичними для бджіл та інших корисних комах, тому користуватися ними потрібно обережно.