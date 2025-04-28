Щоб запобігти навалі шкідників, досвідчені городники радять одразу після висадки розсади накривати грядки

Щойно на грядках з’являється перша зелень, шкідники одразу починають нею живитися. Як результат – молода розсада капусти буквально за кілька днів вкривається дрібними дірочками на листі, а сама рослина починає відставати в рості. Як позбутись шкідників і захистити розсаду, пишуть Dailynews.

Щоб запобігти навалі шкідників, досвідчені городники радять одразу після висадки розсади накривати грядки агроволокном або дрібною сіткою. Це створює фізичний бар’єр і перешкоджає комахам дістатися до рослин. Але найефективніше поєднувати механічний захист із натуральними засобами. Одним із найпростіших способів є застосування деревної золи. Її розсипають навколо рослин або готують мильно-зольний розчин (стакан золи + ложка рідкого мила на відро води), яким обприскують листя. Такий засіб добре працює проти блішок і деяких видів гусені.

Ще один популярний метод – оцтовий розчин. Для його приготування потрібно змішати 10 літрів води з однією склянкою 9% оцту. Отриманою рідиною обприскують капусту в суху, безвітряну погоду. Запах оцту відлякує багатьох комах і не шкодить самій рослині. Також у боротьбі з шкідниками ефективними є настої часнику, гірчиці або перцю – вони не лише знищують личинки, а й запобігають повторному зараженню.

Якщо ж народні засоби не дають результату, тоді варто застосувати біологічні інсектициди – такі як «Бітоксибацилін» або «Лепідоцид». Вони базуються на природних бактеріях, які діють вибірково – вражають лише шкідників, не завдаючи шкоди корисним комахам, людям і домашнім тваринам. Регулярний моніторинг, мульчування ґрунту та обприскування безпечними засобами допоможуть зберегти капусту здоровою з перших днів після висадки.