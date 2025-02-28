Для посіву насіння пекінської капусти підходить пухкий ґрунт

Пекінська капуста – це смачна та корисна рослина, яка швидко набирає популярність серед садівників завдяки своїй простоті в догляді. Посів пекінської капусти на розсаду дозволяє отримати ранній урожай і забезпечує насичення вітамінами ще до початку літнього сезону. Важливо правильно дотримуватись усіх етапів вирощування, щоб отримати здорові та міцні рослини. «Флористікс» ділиться основними правилами посіву пекінської капусти на розсаду.

Коли сіяти пекінську капусту на розсаду

Пекінська капуста – це холодостійка рослина, яка здатна проростати при температурі від 4 ºC. Однак для нормального росту та розвитку вона потребує температури 15-22 ºC. При надмірному теплі і довгому світловому дні пекінська капуста може йти в цвіт, що негативно позначається на її врожаї. Тому для раннього збору врожаю найкраще використовувати розсадний спосіб вирощування.

Сіють насіння пекінської капусти на розсаду приблизно за місяць до висадки сіянців у відкритий ґрунт – у кінці березня або на початку квітня, якщо ви хочете отримати ранній урожай, і в кінці червня, якщо вам потрібна пекінська капуста для зимового споживання.

Вирощування розсади пекінської капусти

Для посіву насіння пекінської капусти підходить пухкий ґрунт, наприклад, суміш кокосового субстрату та перегною. Оскільки культура не любить пікірування, найкраще сіяти насіння по три штуки в окремі торф'яні горщики або таблетки. Це дозволить уникнути травмування сіянців при пересадці. Насіння загортають в субстрат на глибину близько півтора сантиметра та тримають в темному, теплому місці до проростання. Коли з'являться перші сходи, їх переміщають до світла, але температура для розсади повинна залишатися в межах 7-8 ºC.

У цей період полив здійснюють теплою відстояною водою, коли верхній шар ґрунту підсихає. Після поливу обережно розпушують ґрунт. Коли розсада пекінської капусти набере силу і розвинеться 2-3 справжні листочки, залишають лише найміцніший сіянці, а решту акуратно видаляють, щоб не пошкодити корені здорових рослин.

Пікірування пекінської капусти

Як вже було сказано, пекінська капуста не любить пікірування, тому краще уникати пересаджування сіянців із загальних контейнерів. Сіяти насіння по окремих горщиках допоможе уникнути пошкодження коренів при подальшій пересадці в ґрунт.