Висадка розсади у відкритий ґрунт – це завжди хвилюючий момент для кожного городника. Але іноді, попри всі старання, рослини можуть не пережити перехід в нове середовище. Причин для цього може бути кілька, і серед них є досить поширена проблема, про яку мало хто згадує. «Сенсація» пише, чому навіть добре доглянуті рослини можуть не дожити до моменту пересадки на постійне місце.

Чому розсада не витримує перехід у відкритий ґрунт

Однією з найбільш небезпечних загроз для розсади є хвороба, відома як «чорна ніжка». Ця недуга є результатом діяльності грибків, таких як фітофтора, ризоктонія та плеоспорія, і може значно знизити шанси на подальше вирощування здорових рослин. Вона уражає кореневу шийку рослини, що призводить до її в'янення. Як наслідок, рослина не отримує необхідні для росту речовини та гине.

Поява цієї хвороби найчастіше спричинена кількома факторами, основним з яких є неправильний догляд. Наприклад, надмірний полив або занадто вологе середовище створюють ідеальні умови для розмноження грибків. Окрім цього, температурні коливання, низькі температури або відсутність належної вентиляції також можуть сприяти розвитку хвороби. Як тільки на кореневій шийці з'являються темні плями, тканини швидко гниють, а рослина стає слабкою.

Як не допустити появи «чорної ніжки»

Щоб уникнути цієї проблеми, важливо стежити за кількома ключовими моментами. Перш за все, поливати розсаду слід помірно – лише коли верхній шар ґрунту в контейнері почне висихати. Це дозволить уникнути перезволоження, яке є основною причиною для розвитку грибкових захворювань.

Температурний режим також має велике значення. Ідеальні умови для розсади – це температура близько +20-22°C вдень і не нижче +15°C вночі. Занадто висока або низька температура в поєднанні з підвищеною вологістю створює середовище для розвитку грибкових інфекцій. Розсада має знаходитися в добре освітленому місці, де є достатня циркуляція повітря. Погана вентиляція сприяє застою повітря, що призводить до перегріву ґрунту та розвитку грибків.

Що робити, якщо «чорна ніжка» вже з'явилася

На жаль, якщо грибок вже вразив розсаду, рослину часто не можна врятувати. Тому важливо вжити заходів на ранніх стадіях розвитку хвороби. Регулярно перевіряйте рослини на наявність темних плям на кореневій шийці і своєчасно видаляйте уражені екземпляри. Пам'ятайте, що здоров'я вашої розсади залежить не лише від правильного поливу, але й від оптимальних температурних умов і достатньої вентиляції.