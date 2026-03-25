Постільні клопи – це дрібні паразити, які активні переважно вночі. Вони швидко розмножуються і довго залишаються непоміченими, адже ховаються у важкодоступних місцях. Основна їхня мета – бути якомога ближче до людини. Де їх шукати в домі, пише Рlaneta.

Де шукати клопів у першу чергу

Найчастіше ці комахи оселяються поруч зі спальним місцем. Саме тут вони мають постійний доступ до джерела живлення.

Перевірте:

матрац, особливо шви та складки;

каркас ліжка і з’єднання деталей;

подушки та ковдри;

зону під ліжком.

Приховані місця, про які забувають

Якщо зараження посилюється, клопи починають розселятися по всьому житлу. І саме тут їх найважче виявити.

Особливу увагу варто звернути на:

м’які меблі та оббивку;

щілини у підлозі та стінах;

простір за плінтусами;

ділянки під шпалерами;

внутрішню частину розеток.

Як розпізнати присутність клопів

Є кілька характерних ознак, які допомагають виявити проблему на ранньому етапі. Це дрібні світлі яйця, а також темні крапки або плями на поверхнях. Іноді можна помітити самих комах після сну.

Звідки вони з’являються

Поява клопів не пов’язана з рівнем чистоти житла. Їх часто приносять із поїздок, разом із речами або меблями. Також вони можуть проникати від сусідів через щілини чи вентиляцію.

Як правильно перевірити житло

Огляд потрібно проводити послідовно: спочатку спальне місце, потім меблі, а вже після цього – всі приховані зони. Для кращого результату варто використовувати ліхтарик і уважно перевіряти навіть найменші щілини.

Чому не можна зволікати

Чим раніше виявити клопів, тим легше їх позбутися. Якщо проблему ігнорувати, колонія швидко збільшується і поширюється по всій оселі, що значно ускладнює боротьбу з ними.